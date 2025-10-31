タレントのぺえが、自身のセクシュアリティに気づくきっかけとなった初恋の相手を明かし、視聴者の関心を集めた。

【映像】ぺえの初恋相手

10月30日放送のテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』では、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務め、番組冒頭から初恋の話題で盛り上がった。

RIHOが「今日は『初恋の日』らしいんですけど、お2人の初恋はいつですか？」と話題を振ると、稲田は「小1」と即答。「チョコレート作って、その人の家に入れに行った」と小学1年生の頃の初恋エピソードを語った。

続いてRIHOも「幼稚園の年長さんの時に好きになった男の子がいて。その子と小学校別々になっちゃったんですよ。で、中学校で再会して、また好きになりました」と自身の初恋を振り返った。

そして順番がぺえに回ってきた時、「なんだろうな初恋。ケイン・コスギよ」と意外な名前を挙げた。稲田が「テレビ見てて？」と確認すると、ぺえは「もう画面越しで『ファイト1発』のケイン・コスギを見てビビッときちゃって、『あ、私はこの道で行くんだ』っていう気づきが生まれた」と、テレビに映るケイン・コスギに初恋したことを告白した。

「『センチュリー21』とかさ、もう目が離せなかった」と、当時ケイン・コスギが出演していたCMについても言及。年齢については「小3くらい」だったと明かし、その頃から自身のセクシュアリティに気づき始めていたことを示唆した。

稲田から「会ったことあるんですか」と尋ねられると、「ない」と答え、「今会いたい？」という質問には「伝えたいよね。一応ね。『あんたのせいでこんなことなったのよ』って」と、ユーモアを交えながらも、ケイン・コスギとの出会いが自身のセクシュアリティを形成する重要な転機だったことをほのめかした。