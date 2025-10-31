タレントの指原莉乃（32）が30日放送のフジテレビ「トークィーンズ」（木曜後11・00）に出演。カリスマモデルへの憧れを語った。

この日は、指原がそのライフスタイルに憧れてクリスマスツリーを購入したという、モデルの滝沢眞規子がゲスト出演。朝の起床時間について聞かれると、「平均的に6時ちょっとぐらい」と滝沢。「お弁当を作って、夫と朝ご飯を必ず食べるんです、一緒に。家族が今、子供3人が留学中なんですけど、ちょこちょこ帰ってきたりするので、そういう時は必ず5人で朝ご飯を食べるのは、長い間続けてきた」と明かした。

そして「全員揃って朝ご飯を食べて、掃除して、夫はワンちゃんの散歩に行ったり。その間に私は家事をやって、洗濯をちょっとやったり。7時半ぐらいに仕事に行くっていうのが毎日」と続けると、指原は「ちなみに私、まだ起きてないです、今のところ」とぶっちゃけた。

さらに「朝ご飯は適当にパンとか、ヨーグルトにきなこをちょっと掛けて」と説明。「あとずっと飲んでるのは、甘酒にトマトジュースを入れて飲む。おいしいよ？やってみてください。簡単なのじゃないと続かないでしょ？飲みゃいいんだから」と勧めたが、フリーアナウンサーの森香澄は「冷蔵庫にストックするのが大変です」と及び腰。指原は「素敵な生活。まさにコレがしたい」と、うっとりしていた。