小泉進次郎防衛大臣は31日の閣議後会見で、アメリカのヘグセス国防長官にプレゼントして話題になった“おそろい”のスカジャンに言及した。

【映像】「おそろいスカジャン」を着る2人（「Shinjiro」刺繍のアップも）

記者からスカジャンが話題になっていること、色味がヘグセス長官に似合っていることについてコメントを求められた小泉防衛大臣は「日米の友好の象徴としてふさわしいものは何か、という観点から、私自身が横須賀育ちであること、私も地元で長年ドブ板通りの商店街の皆さんらとともにスカジャンを含めて地域振興に取り組んできたので、歴史的な背景も踏まえ、省内とも相談の上、最終的には私が選んだものだ」と話した。

続けて小泉防衛大臣は「スカジャンの紹介」として「戦後間もない1940年代、米軍兵士が日本駐留の記念に本国へ持ち帰る土産物として、私の地元である横須賀で誕生したものだ」と説明。

さらに「現在、横須賀の地には自衛艦隊司令部とアメリカ第7艦隊司令部が並んで所在し、両国の艦艇や隊員が同盟の抑止力・対処力を不断に強化している。28日にはヘグセス長官と私自身が実際に肩を並べて、横須賀で両国の隊員を激励したので横須賀を象徴するスカジャンは日米同盟の強固さの象徴でもあると考えている。今回、このスカジャンを送ったところ、非常に喜んでくれ、長官がその後すぐにご自身のSNSに上げていただいたことから考えても、気に入っていただけたとしたら私も嬉しい。きっと横須賀の皆さんも喜んでいただいたのではないか」と続けた。

日米防衛相会談でヘグセス国防長官に対して小泉進次郎氏が贈った「スカジャン」について、生産元の会社がABEMA NEWSの取材に応じ今回のデザインのスカジャンは20年ほど前から売られているロングセラー商品で、卸売価格は税込みで約2万円であることを明かしている。

小泉大臣はこれまでも、選挙後のあいさつや地元のイベントなどでスカジャンを着用していて、この会社では父の純一郎元総理とも付き合いがあったという。この会社によると、スカジャンは小泉大臣が贈る前から、インバウンドも含め外国人からの人気が高く、生産が追いついていない状況だという。

（ABEMA NEWS）

