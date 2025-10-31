◇プロ野球・巨人 秋季キャンプ（10月30日、ジャイアンツタウンスタジアムほか）

2日目にはランナー1、3塁の状況での戦略的な走塁練習を30分ほど行った巨人。阿部慎之助監督は「（岡本）和真もいなくなるし、打って打って打ちまくって点を取るのは難しい。今年もたくさんエンドランとか作戦面の失敗が目立ったから、そういうのをもう一回徹底する。こういう練習は毎日必ずやると思います」と語りました。

岡本選手がポスティング制度を利用してのメジャー挑戦を表明。阿部監督は「チームにとってはとても痛いですよ」と率直な心境を吐露。「けどね、そうなったからこそ、一丸になるチャンスじゃないかなと思っています」と続けました。

巨人の4番を務めてきた主砲には「すごいところにチャレンジする、苦労しに行くと思うんだよね。それを自分から選んだわけだから、こちらは応援することしかできない。いろんなことを感じられて、いろんな選手と野球ができて、それは素晴らしい財産。うらやましい半面、痛い半面、応援したい」と改めてエールを送りました。