¡¡¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎëÌÚ½Ó°ì¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¿ºÍÕ²ìÄÅÌéÎ¾´´»öÄ¹¤Ï31Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç²ñÃÌ¤·¡¢½êÆÀÀÇ¤¬À¸¤¸¤ë¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡×°ú¤¾å¤²¤ò½ä¤ê¡¢Î¾ÅÞ¤ËÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¢¸øÌÀÅÞ¤ò²Ã¤¨¤¿4ÅÞ¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Ç¶¨µÄ¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç°ìÃ×¤·¤¿¡£¼«Ì±¤Ï¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤È¤·¤Æ¸·¤·¤¤À¯¸¢±¿±Ä¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢Â¿¿ôÇÉ·ÁÀ®¤ØÏ¢·È¤òÌÏº÷¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡½¾Íè¤Ï¼«Ì±¡¢¸øÌÀ¡¢¹ñÌ±¤Î3ÅÞ¤Ë¤è¤ë¶¨µÄ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ï¢Î©À¯¸¢¤ÎÏÈÁÈ¤ßÊÑ¹¹¤ËÈ¼¤¤Í¿ÅÞ¤È¤Ê¤Ã¤¿°Ý¿·¤¬¿·¤¿¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¡£
¡¡¼«Ì±¡¢¸øÌÀ¡¢¹ñÌ±¤Î3ÅÞ¤ÏºòÇ¯12·î¡¢Ç¯¼ý¤ÎÊÉ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö178Ëü±ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ2025Ç¯¤«¤é°ú¤¾å¤²¤ë¡×¤È¹ç°Õ¤·¤¿¡£¤À¤¬º£Ç¯2·î¤Î3ÅÞ¶¨µÄ¤Ç¤Ï°ú¤¾å¤²Éý¤ò½ä¤ê¹ç°Õ¤Ë»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£