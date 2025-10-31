【アセドロン】グンゼの“発熱×汗ドロン”新常識！薄手モデルで冬も快適に♡

寒い季節の“汗冷え”対策、どうしていますか？グンゼの機能ブランド「アセドロン」シリーズから、秋冬の汗悩みに寄り添う「ファイヤーアセドロン」薄手モデルが新登場しました。発熱機能であたためながら、余分な湿気を素早く吸放湿してムレ知らず。重ね着しても着ぶくれしにくいので、秋口から春先までロングシーズン使えます。暖かさと快適さを両立した“防寒の新常識”、この冬の相棒にぜひ♡

発熱しながら“アセをドロン”！秘密は独自素材



グンゼが独自開発した吸湿発熱素材により、汗の湿気から熱を生み出し、同時に余分な湿気を放出。これにより、汗をかいても冷えにくく、ムレの不快感を軽減します。

糸の鞘部にある無数のスキマが汗を素早く拡散し、濡れ戻りを抑制。さらに芯部の吸放湿分子が衣服内を快適にキープします。まさに「発熱しながら、アセをドロン※1」する新発想のインナーなんです。

※1.吸湿発熱と吸放湿を両立した機能繊維によって、汗の不快感を解消することを指しています。

薄手でもしっかりあったか♡重ね着にも便利



8分袖

5分袖

タンクトップ

今シーズンの注目は、お客様の声から誕生した“薄手モデル”。従来の中厚タイプに比べ、軽やかな着心地で、重ね着してもすっきり見えるのが魅力です。

レディスは8分袖（\2,200）、5分袖（\1,980）、タンクトップ（\1,760）の3種類。カラーはブラック、クラウドピンク、ベージュの3色展開。

カラー：ブラック/クラウドピンク/ベージュ

長袖クルーネック

価格：2,200円(税込)

長袖Vネック

VネックTシャツ

価格：1,980円(税込)

メンズも長袖クルーネックやVネックTシャツなど、シーンに合わせて選べる豊富なラインアップが登場しています。

サイズ：M/L/LL(カラー：ブラック/オフホワイト/グレイッシュブルー)

防寒の“新常識”を伝えるCMも公開中



新CM「防寒の新常識。そのアセ、ドロン。」では、モデルの里果さんと和田健吾さんが出演。発熱だけでなく“汗冷え対策”という新発想を軽やかに表現しています。

秋冬の定番になりそうな「ファイヤーアセドロン」は、全国の量販店や公式通販サイト「GUNZE STORE」で販売中。肌寒い日々に寄り添う、頼れる一着をぜひチェックしてみてください♪

あたたかく、ムレ知らずの毎日を



防寒インナーに求めるのは、もう“暖かさだけ”ではない時代。グンゼの「アセドロン」シリーズは、発熱×吸放湿という新しい発想で、秋冬の“汗冷え”を防ぎながら快適な体温バランスを保ちます。

薄手なのにしっかりあったかく、着ぶくれせずにおしゃれも楽しめるのが嬉しいポイント♡あなたの日常に、軽やかで心地よい“防寒の新常識”を取り入れてみてくださいね。