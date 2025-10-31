ガールズグループLE SSERAFIM（ル セラフィム）が、サプライズ広報活動を敢行した。24日に発表したシングル「SPAGHETTI（スパゲティ）」から着眼したイベント。29日にソウル市内の延世大学内でイベント「STRESS FREE SPAGHETTI ZONE」を実施した。

フードトラックを用意し、メンバー5人が集まった学生にスパゲティを無料で配った。アルバム「SPAGHETTI」のビジュアルコンセプト写真と映像、ミュージックビデオに登場した車両を現実に用意した。現場はすぐさま大きな人だまりができた。

大学生の悩みを聞く時間も設けた。韓国メディアのヘラルドPOPは31日「学生から『授業がなくなってほしい』と相談され『それでも、授業を受けないといけない』と、アドバイスした。特に、デビューの時からファンだという学生が登場すると、5人のメンバーは近づいてあいさつを交わすなど、感謝と愛情を惜しみなく表現した」と報じた。

LE SSERAFIMは、タイトル曲の振り付けを短く披露し、熱気を一層高めた。学生たちは発売されて1週間も立たない曲を一緒に歌唱し、踊るなど、熱い反応を見せた。

メンバーは「良い天気の中でみなさんと会話をしながら遊んでいるうちに、良いエネルギーをたくさんもらった。おかげさまで、今回の活動も頑張れる。たくさん愛情をくださって感謝し、これからもSPAGHETTIをたくさん聞いてほしいです」と伝えた。