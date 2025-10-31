¡Ö¤¨¡Ä»ä¤Ã¤Ý¤¤¡× µÆÃÏ°¡Èþ¤ÎÄ¹½÷¤ÏÊì¿Æ¾ù¤ê¤Î¥¬¥Ã¥Ä¤Î»ý¤Á¼ç¡¡¡Ö°ã¤¦Æ»¤Ë¿Ê¤ó¤ÇÍß¤·¤¤¤±¤ì¤É¡Ä»ä¤ÈÀ³Ê¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ê¤¢¡×
Êì¿Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ180ÅÙ»×¹ÍÊÑ²½¡£¹âµéÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤Ç°ì¿Í¤ÎÍ¾À¸¤ò²á¤´¤¹Ì¤Íè¤ò»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ä·ëº§¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»Ò°é¤Æ±þ±ç¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØMAMARIAL fes.2025¡Ù
¸½ºß¤Ï2»ù¤ÎÊì¤È¤·¤Æ»Ò°é¤Æ±þ±ç¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØMAMARIAL fes.2025¡Ù¡Ê11·î29Æü¡¢30Æü¥ï¡¼¥ë¥ÉËÌÀÄ»³¥Ó¥ë¤Ç³«ºÅ¡Ë¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¡£µÆÃÏ°¡Èþ¡Ê35¡Ë¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤È¤Ï²¿¤¬¤¢¤ë¤Î¤«ËÜÅö¤Ë¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¹¬¤»¡á»Ò¶¡
¡Ö¹âµéÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤Ç°ì¿Í¤ÎÍ¾À¸¤ò²á¤´¤¹¡×¤È¤ÏÆÈ¿È»þÂå¤ÎµÆÃÏ¤ÎÊÛ¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ»×¤¤½Ð¤·¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¸æËÜ¿Í¤À¡£
¡Ö¤Û¤ó¤È¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬°ìÈÖ¡Ø¿ÍÀ¸²¿¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ëº§¤·¤Æ»Ò¶¡¤â2¿Í»º¤ó¤Ç¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¾Íè¤ÈÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç°ã¤¦¤«¤é¡×
¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤¿ÍÍ»Ò¡£
¡Ö¾ÍèÅª¤Ë²¿¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤«¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤É¤¦Å¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤½¤ÎÌ´¤Ë¤À¤±¸þ¤«¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¡¹¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤ä¤¤Ã¤«¤±¡¢±¿Ì¿¤ò³Ú¤·¤à»×¹Í¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ïº£¤Þ¤Ç¤Î»ä¤Î¿ÍÀ¸¤ò¸«¤Æ¼Â´¶¤¹¤ë»ö¤À¤«¤é¡×
2018Ç¯¤Ë·ëº§¡£¸½ºß¤Ï5ºÐ¤È0ºÐ¤ò°é¤Æ¤ëÊì¡£µÆÃÏ¤ÎÀ¤³¦¤Ï»Ò¶¡¤¿¤Á¤òÃæ¿´¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¼«Ê¬¤Î¹¬¤»¤Ï»Ò¶¡¡£»Ò¶¡¤¬³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ê¡¢²¿¤«À®¸ù¤·¤Æ´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ê¡£Êì¿Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤½¤ì¤³¤½¤¬¼«Ê¬¤Î¹¬¤»¤À¤È¤Ä¤¯¤Å¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡£»Ò¶¡¤¬¤¤¤Æ¤â¡Ø¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Î½¼¼Â¡Ù¤È¤«¡Ø°ì¿Í¤Î½÷À¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤à¡Ù¤È¤«¤¬Âç»ö¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤±¤ì¤É¡¢»ä¤Ï¡Ø¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò³Ú¤·¤à¡á»Ò¶¡¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤¿¤¤¡Ù¤È»×¤¦¡£¤½¤³¤¬°ìÈÖ¤ÎÊÑ²½¤Ç¤¹¡×
Ä¹½÷¤¬¥½¥Ã¥¯¥ê
°Õ»×¤ÎÁÂÄÌ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿5ºÐ¤ÎÄ¹½÷¤Ï¡¢µÆÃÏ¤Ë¥½¥Ã¥¯¥ê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤·¤ã¤Ù¤êÊý¤äÏÃ¤ÎÆâÍÆ¤¬À¨¤¯»ä¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¡£»þ¡¹¡Ø¤¨¡Ä¤½¤ì»ä¤Ã¤Ý¤¤¡Ù¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¤·¡£ÀèÆü¤â»ä¤¬¡Ø¤ªÊ¢¤¬ÄË¤¤¡Ù¤È¥È¥¤¥ì¤Ë¶î¤±¹þ¤ó¤À¤é¡¢»õËá¤Ãæ¤ÎÄ¹½÷¤¬¡ØºÇ¶á¡¢ÊØÈë¡Á¡©¡Ù¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¡×
¿ô¡¹¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ÇµÆÃÏ¤¬¸«¤»¤Æ¤¤¿¡¢¥¢¥¤¥É¥ë½Ð¿È¤È¤Ï»×¤¨¤Ìº¬À¤â·Ñ¾µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÄ¹½÷¤Ï¥¬¥Ã¥Ä¤â¤¢¤Ã¤ÆÌÜÎ©¤Á¤¿¤¬¤ê²°¡£¤¤¤¶Á°¤Ë½Ð¤ë¤È¶ÛÄ¥¤·¤Á¤ã¤¦¤±¤ì¤É¡¢¤Ç¤âÁ°¤Ë¤Ï½Ð¤¿¤¤¡ª¤ß¤¿¤¤¤ÊÀ³Ê¡£¤½¤ì¤¬¾®¤µ¤¤º¢¤Î»ä¤Ë¥½¥Ã¥¯¥ê¤Ç¡£»÷¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½·ö²Þ¤âÂ¿¤¤¡×
ºÇ¶á¤ÎÄ¹½÷¤Î¥Ö¡¼¥à¤Ï¡¢Â¾¿Í¤ËµÆÃÏ°¡Èþ¤ÎÂ¸ºß¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤é¤·¤¤¡£
¡ÖÌ¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸ÉÄ»ú¤ÎËÜÌ¾¤ÈµÆÃÏ°¡Èþ¤È¤¤¤¦·ÝÌ¾¤ÎÆó¤Ä¤¬»ä¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬ÌÌÇò¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¡£¤³¤Î´Ö¤â²È¤òË¬¤ì¤¿±¿ÈÂ¶È¼Ô¤ÎÊý¤Ë¡Ø¥Þ¥Þ¤Ã¤Æ¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÌ¾Á°¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡£¤½¤ì¤ÏµÆÃÏ°¡Èþ¤µ¤ó¤Ç¡Á¤¹¡ª¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Ã¤Á¤Ï´é¥Ð¥ì¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥Þ¥¹¥¯¤·¤Æ¡¢¤·¤«¤â¥¹¥Ã¥Ô¥ó¤Ê¤Î¤Ë¡£¡ØÍ¾·×¤Ê¤³¤È¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¡ª¡Ù¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¡×
²¿¤Ï¤È¤â¤¢¤ì¡¢¤Ë¤®¤ä¤«¤Ç³Ú¤·¤½¤¦¡£
·ÝÇ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î²ÄÇ½À¤Ï¡©
¥¿¥ì¥ó¥ÈÀ¤Î¹â¤½¤¦¤ÊÌ¼¤µ¤ó¤À¤¬¡¢Êì¿Æ¤È¤·¤ÆÌ¼¤Î·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤Ï´ðËÜÅª¤ËNG¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¡£16ºÐ¤«¤é»À¤¤¤â´Å¤¤¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¤ÎÂÎ´¶¤¬µÆÃÏ¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤³¤â¤ë¡£
¡Ö»ä¤Î´õË¾¤È¤·¤Æ¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¶È³¦¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£É½¤Ë½Ð¤ë»Å»ö¤ÏËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤À¤«¤é¡£Ì¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ø¥Þ¥Þ¤Ï´ñÀ×Åª¤À¤«¤é¤Í¡ª¡Ù¤È¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀ¤³¦¤ËÆ´¤ì¤¿Á´°÷¤¬Á´°÷Çä¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¸·¤·¤¤À¤³¦¤Ç¤¹¤«¤é¡£¡È¤Á¤ç¤Ã¤È½Ð¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡©¡ÉÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿¤éÀäÂÐ¤Ë¤ä¤á¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×
¤È¤Ï¤¤¤¦¤â¤Î¤ÎÄ¹½÷¤Ï¼«Ê¬¤È±»Æó¤Ä¡£·ì¤ÏÁè¤¨¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¡£
¡Ö¤Ç¤¤ì¤Ð°ã¤¦Æ»¤Ë¿Ê¤ó¤ÇÍß¤·¤¤¤±¤ì¤É¡Ä»ä¤ÈÀ³Ê¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ê¤¢¡£¥¬¥Ã¥Ä¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢È¿ÂÐ¤¹¤ë»ä¤Îµ¤»ý¤Á¤ò²¡¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¤Þ¤Ç¡Ø·ÝÇ½³¦¤Ë¡ª¡Ù¤ÈÍè¤¿¤é¡¢¤½¤³¤ÏÂº½Å¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¿ÍÀ¸¤È¤Ï²¿¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¡£ÆóÀ¤¥¿¥ì¥ó¥ÈÃÂÀ¸¤â¤¢¤ë¤«¤â¡©
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÌó¡¦ÀÐ°æ È»¿Í¡Ë