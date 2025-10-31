高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。

【写真】錦織と話をするヘブン

10月31日第25回の最後に、第6週「ドコ、モ、ジゴク。」の予告が放送され、話題になっています。

＊以下第25回のネタバレと次週予告の内容を含みます。

＜第25回あらすじ＞

ヘブン（トミー・バストウさん）の初登校前日。



いまだヘブンとコミュニケーションがとれず焦る錦織（吉沢亮さん）は、知事（佐野史郎さん）からヘブンのとある秘密を知らされる。

迎えた登校日。花田旅館にしじみを売りに来たトキは、平太（生瀬勝久さん）らとヘブンの登校を応援しようとするが、そのヘブンが部屋から出てこない。

錦織が迎えに駆けつける中、トキはヘブンとの出会いを思い出すのだった。

＜ドラマで流れた予告＞

花田旅館でヘブンが「ここ…地獄！」と叫ぶ。



深刻そうな表情で錦織と話すヘブン。「旅館、出ます」と宣言する。

県知事の江藤安宗が「女中か」とつぶやく。

フミとヘブンが握手をしている。それを見つめるトキ。

蛇と蛙が会話をする。

「次回はヘブン先生の家と女中探し」



「いい物件の条件は間取りと…」



「日当たり。あとは…あとは…」



「えーと」

なみの手を握るヘブン

道端に、汚れた着物の男性がいる。雨清水三之丞だ。

何かを見て驚いた表情のトキ。

遊女のなみの横顔が映る。

「おなみさん」とヘブンの声がする。

再び蛇と蛙の会話。

「臭いと騒音！」

ヘブンはなみの手を握りしめ――。

ーーーーー

朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。

脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。ドラマの語り手で、トキとヘブンの日常を見守る蛇と蛙の声を、阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子さんと木村美穂さんが担当しています。