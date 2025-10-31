11月、三重県のボートレース津でデビューする新人ボートレーサー二人が、30日、津市役所を訪れ、前葉市長にレースへの意気込みを語りました。

津市役所を訪れたのは、ともに松阪市出身で勝負の世界に憧れ、未経験から目指せるプロスポーツとしてレーサーをこころざした23歳の西山育選手と、いとこもボートレーサーで、憧れのトップ選手と同じ舞台で戦いたいとボートの世界を目指した21歳の鳥本智史選手の2人です。

前葉市長は「新人としてフレッシュな走りをしてもらうとともに、お客さんを楽しませるエキサイティングなレースを期待している」と激励しました。

これに対して二人は「まずは1勝、水神祭を目指したい」「ファンに愛されるレーサーになりたい」と抱負を語りました。

西山育選手は「デビュー戦は楽しみなところもあるが、緊張が大きくなってきたところもある。新人らしく勢いのある旋回を見てもらえたら」と意気込みを語ると、鳥本智史選手は「SGで活躍できて、ファンの人から愛されて長く続けていけるような選手になりたい」と話していました。

西山選手と鳥本選手は11月5日からボートレース津で始まる「エキサイティング・スポー津カップ」でデビューします。