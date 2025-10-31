ロア・インターナショナルは、アクセサリーブランド「ESR（イーエスアール）」より、マグネット固定式ワイヤレスマウス『MagMouse（マグマウス）』を発売した。マグネットでノートPCに取り付けられる携帯性と、1分の急速充電で約4時間使用できる利便性を両立したモデルだ。

■ノートPCに“くっつく”マウスで携帯と収納を一体化

『MagMouse』は、付属のマグネットベースをノートPCに貼り付け、マウスをそのまま装着して持ち運べる設計となっている。マグネットとロックピンによる固定機構で落下を防止し、繰り返し貼り直しが可能。出先でもマウスをバッグから探す手間がなく、PC本体と一体化した感覚で使うことができる。

USB-Cケーブルを本体底部に内蔵し、ケーブルを別途持ち歩く必要がない。わずか1分の急速充電で約4時間、満充電（約45分）で最大80日間の使用が可能（1日2時間使用時目安）。リチウムポリマー電池を採用し、安定した駆動を実現している。

■4方向スクロールや6段階DPI調整など多機能設計

スクロールホイールは上下だけでなく左右にも対応し、スプレッドシートやタイムライン編集など横移動を多用する作業に最適。加えて、マウス感度を800～4800DPIの6段階で切り替えられるほか、「進む／戻る」ボタンも搭載しており、ブラウジングやファイル操作を効率化できる。

Bluetooth 5.0および2.4GHz通信に対応し、最大通信距離は屋外で約10m。macOS、Windows、iPadOS、Android、Linuxなど幅広い環境で使用可能だ。

