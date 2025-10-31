ASUS JAPANは、ゲーミングブランドRepublic of Gamers（ROG）より、磁気式スイッチ「ROG HFX」を搭載した65％サイズの日本語配列キーボード『ROG Falchion Ace HFX Gaming Keyboard』を発表した。

◼︎ROG HFX磁気スイッチがもたらす“精度とスピード”

『ROG Falchion Ace HFX』は、ROG最新のルブ済み磁気式スイッチ「ROG HFX」を採用。しっかりとした打鍵感と、超高速・高精度の応答性を両立し、1億回の打鍵に耐える耐久性を備える。

作動点は0.1mm～4.0mmの範囲で自由に調整可能で、多機能ボタンやタッチパネル、専用ソフトウェア「Armoury Crate」から設定でき、プレイヤーの好みに合わせて感度をカスタマイズできる柔軟性が特徴だ。

◼︎8000Hzポーリングレートで“瞬時の反応”

搭載された高速マイクロコントローラーにより、ポーリングレートは最大8000Hzを実現。一般的なゲーミングキーボードの約8倍の応答速度を誇り、入力遅延は1msからわずか0.125msに短縮された。

本体内部には、2層のPORONフォームと3層のシリコンを組み合わせた5層の耐振動・消音構造を採用。キー入力時の打鍵音や振動を抑え、クッション性の高い静かなタイピングを可能になっており、長時間のゲームや作業でも快適な操作感を維持できる。

◼︎ラピッドトリガー＆デュアルUSB-Cポートで柔軟な運用

背面右側のスイッチを切り替えることでラピッドトリガーを有効化でき、キーの戻りを検知して即時再作動が可能になる。標準設定ではWASDキーに適用され、その他のキーは「Armoury Crate」で個別設定できる。

また、背面には左右2基のUSB-Cポートを搭載。最大2台のPCに同時接続し、トグルスイッチで素早く切り替えが可能。ケーブルの取り回しも容易で、デスク環境に合わせた設置ができる。

◼︎製品概要

・製品名：『ROG Falchion Ace HFX Gaming Keyboard』・配列：日本語配列（65％サイズ）・スイッチ：ROG HFX磁気式スイッチ（打鍵寿命1億回）・作動点調整範囲：0.1mm～4.0mm・ポーリングレート：8000Hz・構造：5層耐振動・消音フォーム／ガスケットマウント構造・機能：ラピッドトリガー／デュアルUSB-Cポート／トグルPC切替・ソフトウェア：Armoury Crate対応・発売日：2025年10月31日・ブランド：Republic of Gamers（ASUS JAPAN）

（文＝リアルサウンドテック編集部）