日本一早いクリスマスを見るため「広尾サンタランド」へ行ってきた！ ノルウェー認定のサンタランドのイルミネーションは10月のツリー点灯式からスタート

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『【花隈千冬】日本一早いクリスマス！【広尾サンタランド】』という2293P（つぶグミピー）さんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

2293P（つぶグミピー）です！ 2025年10月25日に、広尾サンタランドのクリスマスツリー点灯式に行ってきました！ 動画には載せていませんが、地域の保育園の子どもたちのクリスマスソング合唱など、地元のお祭りとして親しまれているローカルイベントでした！

北海道広尾町にある広尾サンタランドは、本場ノルウェーのオスロ市から日本で唯一認定を受けたサンタランドです。その点灯式は日本一早く、毎年10月の第4土曜日に行われているのだとか。今年は10月25日に行われました。

サンタランドのある大丸山森林公園は恋人の聖地でもあるそうです。

会場には広尾町のマスコットキャラクターのさーたちゃんがいました。

サンタの家のステージでカウントダウンをして……

イルミネーションが点灯！ 大丸山森林公園がクリスマスの幻想的な雰囲気に包まれます。

点灯式のあとには花火の打ち上げもありました。

ハロウィンも終わらぬうちにはじまったクリスマスのイルミネーション。クリスマス小物の販売なども行われれるというサンタランドは、今年で41周年です。

視聴者のコメント