巨大ステーキを前に、顔芸を披露した女子プロゴルファー「絶賛前髪不調おばさん」の自虐にファン爆笑
吉田弓美子が自身のインスタグラムを更新。「2週続けての欠場」と現状を伝えながらも、明るくユーモアたっぷりに近況を投稿した。
【写真】ステーキを前に目を見開いた顔芸を披露する吉田弓美子
「ご心配とご迷惑をおかけしております」とつづり、「沢山の方からの温かいサポートや、お誘い、お声がけのおかげで、本当に少しずつではありますが前を向いてこれております」と感謝の言葉を投稿。さらに「吉田頑張ります」と、自身を奮い立たせるようなメッセージで締めくくった。投稿された写真には分厚く大きなステーキを前に驚きの表情を浮かべる吉田の姿。目をまん丸に見開き、口を大きく開けた全力リアクションショットで、テーブルの上のご馳走を前にした喜びを全身で表現している。ハッシュタグでは「絶賛前髪不調おばさん」「全自動センター分け」「同時に見えるおでこのシワ」「しわで大根おろせそうです」「盛りましたごめんなさい」「おろせるのは玉ねぎでした」と写真のコミカルな表情にピッタリな“セルフつっこみ”を連発。さらに「はよ球打ちたい」とゴルフへの思いも添え、欠場中でも明るさを忘れない姿を見せていた。この投稿にファンからは「目ん玉落っこちそうですよ〜」「食欲旺盛のようで安心しました」「顔芸は変わらず絶好調！」とツッコミ混じりのコメントが続出した。いつもユーモアたっぷりの投稿で話題を集める吉田。現在はステップ・アップ・ツアーを主戦場としながら、QTランキングの資格でレギュラーツアーにもスポットで参戦中。8月にはキャディとして櫻井心那を2年ぶりの優勝に導くなど、選手としてだけでなくサポート役としても存在感を発揮している。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
原英莉花、都玲華らが反射神経テストに挑戦！ 落ちる棒を空中でキャッチするゲームに「もう1回」「泣きの1回」のオンパレード
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
最長記録は300ヤード超え！ 人気ドラコン女子プロが「ちいかわ」のヘッドカバー愛用を告白、ごつい飛距離とのギャップにファン歓喜
俳優の上地雄輔が勝みなみ、元タカラジェンヌらとのオフショットを公開 多彩な顔触れにファンからは「どういう繋がりですか」
【写真】ステーキを前に目を見開いた顔芸を披露する吉田弓美子
「ご心配とご迷惑をおかけしております」とつづり、「沢山の方からの温かいサポートや、お誘い、お声がけのおかげで、本当に少しずつではありますが前を向いてこれております」と感謝の言葉を投稿。さらに「吉田頑張ります」と、自身を奮い立たせるようなメッセージで締めくくった。投稿された写真には分厚く大きなステーキを前に驚きの表情を浮かべる吉田の姿。目をまん丸に見開き、口を大きく開けた全力リアクションショットで、テーブルの上のご馳走を前にした喜びを全身で表現している。ハッシュタグでは「絶賛前髪不調おばさん」「全自動センター分け」「同時に見えるおでこのシワ」「しわで大根おろせそうです」「盛りましたごめんなさい」「おろせるのは玉ねぎでした」と写真のコミカルな表情にピッタリな“セルフつっこみ”を連発。さらに「はよ球打ちたい」とゴルフへの思いも添え、欠場中でも明るさを忘れない姿を見せていた。この投稿にファンからは「目ん玉落っこちそうですよ〜」「食欲旺盛のようで安心しました」「顔芸は変わらず絶好調！」とツッコミ混じりのコメントが続出した。いつもユーモアたっぷりの投稿で話題を集める吉田。現在はステップ・アップ・ツアーを主戦場としながら、QTランキングの資格でレギュラーツアーにもスポットで参戦中。8月にはキャディとして櫻井心那を2年ぶりの優勝に導くなど、選手としてだけでなくサポート役としても存在感を発揮している。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
原英莉花、都玲華らが反射神経テストに挑戦！ 落ちる棒を空中でキャッチするゲームに「もう1回」「泣きの1回」のオンパレード
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
最長記録は300ヤード超え！ 人気ドラコン女子プロが「ちいかわ」のヘッドカバー愛用を告白、ごつい飛距離とのギャップにファン歓喜
俳優の上地雄輔が勝みなみ、元タカラジェンヌらとのオフショットを公開 多彩な顔触れにファンからは「どういう繋がりですか」