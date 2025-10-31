「たまたま通りかかったしぶこ」「ひょっこりしぶこ」 青木瀬令奈の新しいキャディバッグの後ろから渋野日向子がひょっこり登場!?
青木瀬令奈が自身のインスタグラムを更新。今週からキャディバッグが新しくなったことを紹介すると、バッグの横にしゃがんだ写真を投稿した。
【写真】2枚目の写真で「ひょっこりしぶこ」登場！【本人のInstagramより】
「黒×白にスタイリッシュなデザインでとっても良い感じです」とシンプルな色づかいがお気に入りの様子。「今季の残り試合はこのバッグと共に戦います」と力強く宣言した。そして2枚目の写真。何とキャディバッグの後ろから、渋野日向子が顔を覗かせると、笑顔を浮かべて両手でピース。青木はハッシュタグを使って「たまたま通りかかったしぶこ」「入ってくれました」「ひょっこりしぶこ」「love」とその時の状況を説明していた。投稿を見たファンからは「スタイリッシュなバッグですね」「ゴルフバッグがいつもより大きく見えます」「良くお似合いで、からの渋野選手」「2人とも応援しています」などのコメントが寄せられていた。今季の青木はこれまで30試合に参戦し、23試合で予選を通過。9月に開催された「ゴルフ5レディス」での4位タイなど、トップ10には5回入り、メルセデス・ランキングは40位につけている。しかし優勝は2023年11月の「大王製紙エリエールレディス」以来、間もなく2年間が経とうとしている。ファンは残りわずかとなった今季の試合でツアー通算6勝目を飾ることを期待している。
