＜速報＞米国女子のマレーシア大会2日目 日本勢トップの山下美夢有はパー発進
＜メイバンク選手権 2日目◇31日◇クアラルンプールG＆CC（マレーシア）◇6536ヤード・パー72＞米国女子ツアーの第2ラウンドが進行している。
≪写真≫渋野と山下のアイアン打点はこんなに違う！
日本勢は9人が出場している。初日に「66」をマークし、日本勢トップの4位で滑り出した山下美夢有が、午前10時05分に1番からティオフしパーでスタート。トータル6アンダー・7位タイにいる。そのほか、古江彩佳がトータル5アンダー・18位タイ、畑岡奈紗がトータル4アンダー・28位タイ、岩井明愛、吉田優利、岩井千怜がトータル3アンダー・35位タイ、馬場咲希がトータル2アンダー・47位タイ、勝みなみがトータルイーブンパー・59位タイ、竹田麗央がトータル1オーバー・61位タイでプレーしている。トータル8アンダー・単独首位にチェ・ヘジン（韓国）。エミリー・ペダーセン（デンマーク）、イン・ルオニン（中国）らが続いている。今大会の賞金総額は300万ドル（約4億5661万円）。優勝者には45万ドル（約6848万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜速報中＞メイバンク選手権 リーダーボード
吉田姉妹がドレスアップしました【写真】
力感がないのに飛ぶ！ 古江彩佳のゆるゆるグリップに注目〈写真〉
グリップローテーションで加速!? 渋野日向子が飛ばせる理由を解明〈写真〉
「息子のお嫁さんになってほしい女子プロ」ランキング！ 安田祐香に青木香奈子……現代版“大和撫子”は誰だ？
≪写真≫渋野と山下のアイアン打点はこんなに違う！
日本勢は9人が出場している。初日に「66」をマークし、日本勢トップの4位で滑り出した山下美夢有が、午前10時05分に1番からティオフしパーでスタート。トータル6アンダー・7位タイにいる。そのほか、古江彩佳がトータル5アンダー・18位タイ、畑岡奈紗がトータル4アンダー・28位タイ、岩井明愛、吉田優利、岩井千怜がトータル3アンダー・35位タイ、馬場咲希がトータル2アンダー・47位タイ、勝みなみがトータルイーブンパー・59位タイ、竹田麗央がトータル1オーバー・61位タイでプレーしている。トータル8アンダー・単独首位にチェ・ヘジン（韓国）。エミリー・ペダーセン（デンマーク）、イン・ルオニン（中国）らが続いている。今大会の賞金総額は300万ドル（約4億5661万円）。優勝者には45万ドル（約6848万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜速報中＞メイバンク選手権 リーダーボード
吉田姉妹がドレスアップしました【写真】
力感がないのに飛ぶ！ 古江彩佳のゆるゆるグリップに注目〈写真〉
グリップローテーションで加速!? 渋野日向子が飛ばせる理由を解明〈写真〉
「息子のお嫁さんになってほしい女子プロ」ランキング！ 安田祐香に青木香奈子……現代版“大和撫子”は誰だ？