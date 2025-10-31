162cmで最長337Yのドラコン女子 なんで“フレックスR”シャフトを使うのか？
JPDA（一般社団法人日本プロドラコン協会）所属のドラコンプロ・嘉数舞美は、身長162cmながら最長337ヤードを記録する飛ばし屋だ。その独特なドライバースペックをレポートする。
【写真】軽・軟シャフトを最大限しならせて強ドロー！ 最長337ヤードを誇る嘉数の豪快スイング
嘉数が現在使用しているのは、ダンロップの『スリクソン ZXi TR』ヘッドに『ベンタスTR レッド 5R』シャフトという組み合わせだ。練習時の弾道データを見てみると、飛距離294ヤード、スピン量1670回転、打ち出し角14度、ヘッドスピード46m/s、初速66m/sを記録している。290ヤード超えの記録だが、なぜフレックスRを使用しているのだろうか。「昔は6Sなども使っていましたが、ドラコンでは少し軟らかく、軽くしてスピード感を出せるようにしています。シャフトを軟らかくすると当たり負けしそうと言われますが、それはないと思います。硬いシャフトの方が球の打ち分けはしやすいですが、持ち球のドローで飛ばすだけなら、フレックスや重量を落としてもいい。その方が楽に振れるんです」嘉数のクラブで面白いのは、ヘッドのウェイトを軽くしている点だ。通常『スリクソン ZXi TR』のウェイトは、ヒール側10g、トゥ側4gが装着されている。「それをヒール側8g、トゥ側2gに変更して、ヘッドを軽くしています。これ以上シャフトを軽くすると、球が吹けてしまって前に飛ばなかったので、ヘッドを軽くしてスピード感を出しているんです。ヘッドを軽くする方が球を押せて、初速が落ちませんでした」こだわりのシャフトは先中調子をチョイス。「いまは『ベンタスTR レッド 5R』を使っています。私は先中調子のモデルが合いますね。手元調子だとタイミングが合わないんです。右にすっぽ抜けやすい。振った時の感覚が良かったものが、先中調子でした」独特なクラブセッティングを披露してくれた嘉数。やはりドラコン女子のスペックは見るだけで面白い。◇ ◇ ◇人気シャフトを調査。関連記事『飛ばない原因はヘッドでなくシャフト？ 最新ドライバーシャフト32本を徹底分類！』を読めば、その秘密がわかる。
