鶴弥、今期最終を4％下方修正

鶴弥 <5386> [東証Ｓ] が10月31日午前(10:40)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の最終利益(非連結)は前年同期比14.6％増の2.7億円に伸びた。

しかしながら、併せて通期の同利益を従来予想の4.5億円→4.3億円(前期は1.2億円)に4.4％下方修正し、増益率が3.7倍→3.6倍に縮小する見通しとなった。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の最終損益は1.5億円の黒字(前年同期は1.1億円の赤字)に浮上する計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の最終利益は前年同期比3.7倍の2億円に急拡大したが、売上営業利益率は前年同期の3.4％→2.1％に悪化した。



株探ニュース

