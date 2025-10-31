フォーエイト48あみか、青髪×レイヤーカットの新ヘア披露「ビジュ最強」「可愛すぎ」
【モデルプレス＝2025/10/31】YouTuberグループ・フォーエイト48のあみかが10月29日、自身のInstagramを更新。新しい髪色を披露し、話題になっている。
【写真】人気YouTuber「似合う」と話題の新ヘア
あみかは「青ちゅーにゅー」と髪の毛を暗めの青に染めた写真を公開。レイヤーカットを内巻きにしたスタイルで、新しいヘアスタイルを披露している。
この投稿にファンからは「青髪似合う」「大人っぽくて素敵」「ビジュ最強」「レイヤーカットと青髪が可愛すぎ」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆あみか、ヘアカラーチェンジで青髪に
◆あみかの新ヘアカラーが話題
