Number_i平野紫耀、毎日ルーティン公開「仕事には全力で向き合いたい」YSL BEAUTY新コンテンツ
【モデルプレス＝2025/10/31】Number_i（ナンバーアイ）の平野紫耀がアンバサダーを務める「イヴ・サンローラン・ボーテ」より、YSLアイコンフレグランス「リブレ オーデパルファム」のデジタルコンテンツが公開された。
【写真】Number_i平野紫耀、毎日ルーティン公開「仕事には全力で向き合いたい」
常に既成概念を超越するような輝きを放って、私たちを魅了し続ける平野。同コンテンツでは、彼が長年愛する「リブレ オーデパルファム」との付き合い方や、彼が思う“自由”の意味をひも解く。“自由”という名の香り「リブレ」を象徴する「リブレ オーデパルファム」は、特別なオーラを纏うジェンダーレスなフローラルラベンダーのフレグランス。伝統的で男性的なスタイルを持つラベンダーを主成分とするフゼアに、オレンジブロッサムのあたたかく、女性的な官能性を組み合わせることで、輝くようなコントラストを生み出した。それは、強く、表現豊かで、妥協のない新しい自由を捉えたフレグランスだ。
平野にとって香りの原点であると同時に、未来へと突き動かす“自由”のスピリットを秘めた「リブレ オーデパルファム」は、まさに“今の平野紫耀”を象徴。公開されたMOVIEでは、貴重なインタビューと共に、「仕事には全力で向き合いたい」と語る彼の毎日のルーティンも捉えている。（modelpress編集部）
◆平野紫耀「イヴ・サンローラン・ボーテ」新コンテンツ公開
◆平野紫耀、毎日のルーティンも
