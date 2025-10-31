「今日好き」早坂ゆう、美脚際立つ膝上ミニスカコーデ「スタイル抜群」「可愛すぎる」の声
【モデルプレス＝2025/10/31】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた早坂ゆうが10月29日、自身のInstagramを更新。すらりとした脚が際立つ姿を公開し反響が寄せられている。
【写真】「今日好き」18歳美女「スタイル抜群」膝上ミニスカから圧巻美脚
早坂はよみうりランドで撮影された写真を投稿。袖にボリュームがあるショート丈トップスから、引き締まったウエストがチラリと見えており、黒いプリーツミニスカートから伸びた美しい脚を披露した。
この投稿に「可愛すぎる」「スタイル抜群」「惚れた」などとコメントが集まっている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。早坂は、「卒業編」「ニャチャン編」「プサン編」に参加。雑誌「Popteen」レギュラーモデルとしても活動している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今日好き」18歳美女「スタイル抜群」膝上ミニスカから圧巻美脚
◆早坂ゆう、ミニスカートで美脚披露
早坂はよみうりランドで撮影された写真を投稿。袖にボリュームがあるショート丈トップスから、引き締まったウエストがチラリと見えており、黒いプリーツミニスカートから伸びた美しい脚を披露した。
◆早坂ゆうの投稿に反響
この投稿に「可愛すぎる」「スタイル抜群」「惚れた」などとコメントが集まっている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。早坂は、「卒業編」「ニャチャン編」「プサン編」に参加。雑誌「Popteen」レギュラーモデルとしても活動している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】