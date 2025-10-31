「御上先生」生徒役女優、美脚大胆見せ 夜のお出かけショット公開「スタイル良い」「可愛い」の声
【モデルプレス＝2025/10/31】TBS系日曜劇場「御上先生」に生徒役として出演していた女優の大塚萌香が10月29日、自身のInstagramを更新。夜のお出かけショットを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】「御上先生」19歳美人女優「脚長すぎる」美脚ショット
俳優の葵わかなと神尾楓珠がW主演を務めるドラマ「すべての恋が終わるとしても」（毎週日曜よる10時15分〜／ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット）に出演中の大塚は、夜のお出かけショットを公開。
「あきの夜パフェ行ってきた」と記した大塚は、白いカチューシャを付け椅子に腰掛ける写真を投稿。片膝を軽く立てたリラックスしたポーズを取っており、ミニ丈のボトムスからすらりとのびた脚が際立つショットとなっている。
この投稿に「脚長すぎる」「スタイル良い」「カチューシャ似合ってる」「可愛い」「笑顔が素敵」などとコメントが集まっている。
同ドラマで生徒・綾瀬智花役を務めた大塚は、2005年5月17日生まれ、千葉県出身。2021年、ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。-向日葵編-」「今日、好きになりました。-朝顔編-」の参加を機に注目を集め、以降は広告モデルや女優として活躍する。2025年は本作のほか、NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢 噺〜」に亀菊役として登場しており、大河ドラマ初出演を果たした。（modelpress編集部）
◆大塚萌香、美脚披露
