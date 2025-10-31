ヘブンと握手してなにかを感じたトキ

婿として松野家に迎えられた銀二郎（寛一郎）が、思った以上に厳しい借金と、祖父の勘右衛門（小日向文世）の厳格な指導に耐えきれず出奔。妻のトキ（高石あかり）は銀二郎を連れ戻しに松江から東京まで行ったが、松野という「家」に戻ることを拒まれ、トキはひとり松江に帰った――。

NHK連続テレビ小説『ばけばけ』の第4週「フタリ、クラス、シマスカ？」（10月20日〜25日放送）でこうして描かれたのは、明治20年（1887）のできごとだった。第5週「ワタシ、ヘブン。マツエ、モ、ヘブン。」（10月27日〜31日）までのあいだには、3年前後の空白がある。明治23年（1890）、22歳になったトキは天秤棒を担いで、宍道湖名物のしじみを売り歩いていた。

ある日、しじみの得意先である花田旅館主人の花田平太（生瀬勝久）が、「明日、松江に異人が来るんだわ」といい出した。島根県知事の江藤安宗（佐野史郎）が、松江中学校の英語教師に西洋人を招聘したのだという。そして、その日である8月30日がきた。多くの人が押しかけての大歓迎のなか、レフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）が船から松江の地に降り立った。「カミガミノクニ、マツエキテ、ウレシイ、ケン」と日本語で挨拶すると、群衆は大喝采で迎え、そのなかにいたトキはヘブンの前に出て、しっかりと握手した。トキはその手になにかを感じたようだった。

しかし、2人が親密になるのは翌明治24年（1891）2月以降、ヘブンが暮らす家でセツが面倒を見るようになってからである。

20年前にも松江に現れていた西洋人

ところで、『ばけばけ』ではレフカダ・ヘブンは、松江の地がはじめて受け入れた西洋人であるかのように描かれており、だからこそ大騒ぎになったという設定だが、じつは、史実においては、ラフカディオ・ハーンは松江を訪れたはじめての西洋人ではなかった。

ハーンに遡ること20年、廃藩置県の前年である明治3年（1870）には、松江はすでに西洋人を受け入れていた。松江藩が軍制をフランス式に改めるために、ベリゼール・アレキサンドルとフレデリック・ヴァレットという2人のフランス人を招聘していたのである。アレキサンデルはもともとフランス公使館の医師として来日し、松江ではフランス語のほかに医学、化学などを教えた。また、ヴァレットは砲兵軍曹として来日し、松江でも砲術の訓練を行った。

ただし、廃藩置県が断行されたために、2人とも予定より早く松江を去ったが、トキのモデルである小泉セツは、幼いころにこのヴァレットと会っている。そして、その出会いが彼女にとって特別なものであった旨を、のちに『幼少の頃の思い出』（ハーベスト出版）にみずから書き記している。その部分を以下に引用しよう。

「明治の何年であるか今一寸わからぬけれども何でも私の身体がよほど小さい、地の上一尺ほどの小ささであった様に思われるが、たぶん五つ六つ位であったろうかと思われる。その頃ワレットという唐人（仏人であったそう）が来て調練という事が始まったある日、私は母上に連れられて親類の人々と一緒にその調練と唐人を見に行った。（中略）そうする内に私のいるすぐ前に唐人が来た。赤い髪の毛で丈が高いので驚いて見上げていた。私に並んでいた信喜代という四つ上の親類の男の子は、こわがって声を上げてお祖母さんにしがみ付いた。私は少しもこわいと思わなかった。ただ目を見張ってあきれて見上げていた」

どうやらセツには、最初から「外国人アレルギー」がなかったようなのだ。

西洋人に対する深い厚意

引用を続ける。

「その時にその唐人は何だか言って、笑って私の髪の毛を撫でた。私はやはり唐人の顔を見ていた。そうすると大きなその人の手が私の手に来て何だか持たせた。私は非常に嬉しくてそれをもらった。ただぼんやりあっけに取られて、その人の後ろ姿を見送った。（中略）その唐人はワレットであった。私がもらったのは小さい虫眼鏡であった。その虫眼鏡は日本にはない非常に良いものだという事を、お父さんやお母さんが話し合った。そして自分達がしまっておいてやると申されたが、私は渡す事をこばんだ。私はその眼鏡を喜び、またその眼鏡をくれた唐人は非常に良い人だと思った」

慶応4年（1868）2月4日生まれのセツは、このときまだ2歳、数えでも3歳だったはずである。しかし、「三つ子の魂百まで」とはよくいったもので、ヴァレットから虫眼鏡をもらった体験が、彼女に大きな影響をあたえたというのだ。

「皆が唐人はこわいと思っているらしかったが、泣いた信喜代は馬鹿だなとその後思うようになった。ワレットは出雲に来た初めての異国人であったであろう。その人から小さい私が特に見出されて進物を受け、私が西洋人に対して深い厚意を持った因縁になったのは、不思議であったと今も思われる」

そして、セツはこう記すのである。

「私がもしもワレットから小さい虫眼鏡をもらっていなかったら、後年ラフカヂオ・ヘルンと夫婦になる事もあるいはむずかしかったかもしれぬ」

こうして「三つ子の魂」のおかげで、セツはハーンを自然に受け入れることができた。このエピソードは『ばけばけ』でも紹介したほうが、トキとヘブンが結ばれることへの、視聴者の違和感を払拭できたのではないかと思う。

「相手は異人さんかもね」

年ごろになってから、ひとつ重要な体験をしている。松江市の郊外（松江市佐草町）にある八重垣神社の占いである。ここは素戔嗚尊が八岐大蛇から稲田姫を救い、2人が結ばれたと伝わる場所で、出雲の縁結びの大親神として知られる。とくに裏手の森のなかにある鏡の池は、稲田姫が八岐大蛇から逃れて隠れ、その水を飲んだと伝わる池で、遅くとも明治時代からは縁占いが盛んだった。

占いの方法は池に紙を浮かべ、その上にそっと硬貨を載せるというもので、次のように判定する。早く沈めば縁が早く、遅く沈むと縁が遅い。また、近くで沈むと身近な人と縁があり、遠くで沈むと遠方の人と結ばれる。

『ばけばけ』でも、第1週「ブシムスメ、ウラメシ。」（9月29日〜10月3日放送）の最終日から、第2週「ムコ、モラウ、ムズカシ。」（10月6日〜10日放送）の初日にかけて、トキが友人2人を八重垣神社に誘い、この占いに挑戦した。だが、2人の友人の紙はすぐに沈んだのに、トキの紙は池の向こう岸まで流れても沈まず、彼女はショックを受けた。

このエピソードは実話にもとづいている。セツのひ孫の小泉凡氏は『セツと八雲』（朝日新書）にこう記す。「連れ立って行った友だちの紙は、ほどなく沈みました。セツの紙は浮かんだまま池の対岸近くまで漂い、ゆっくりと沈みました。その様子を見ていた友だちにこんな風にはやされます『セツさんは、きっと遠くへお嫁さんにゆくのでしょう。もしかしたら、お相手は異人さんかもね』」。

幼少期にヴァレットから虫眼鏡をもらった体験があり、西洋人に「深い厚意」をいだいていたところに、占いをしても「お相手は異人さんかもね」といわれる。西洋人が身近な時代ではなかっただけに、セツは自分と西洋人との特別な縁を感じたかもしれない。

香原斗志（かはら・とし）

音楽評論家・歴史評論家。神奈川県出身。早稲田大学教育学部社会科地理歴史専修卒業。著書に『カラー版 東京で見つける江戸』『教養としての日本の城』（ともに平凡社新書）。音楽、美術、建築などヨーロッパ文化にも精通し、オペラを中心としたクラシック音楽の評論活動も行っている。関連する著書に『イタリア・オペラを疑え！』（アルテスパブリッシング）など。

