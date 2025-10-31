

岡山西警察署

岡山市の高齢者から現金をだまし取ろうとしたとして、愛知県春日井市の無職の少年（17）が30日、緊急逮捕されました。

警察によりますと、少年は別の複数の人物と共謀し、岡山市北区の無職の女性（86）から現金をだまし取ろうと考えました。

29日から30日までの間に別の複数の人物が女性の息子や証券会社の社員になりすまし、複数回にわたって女性に電話し、「税金を払っていなかったので株の配当金を振り込めない。このままでは口座が差し押さえられる。税金を払ってほしい。法律事務所の人が金を取りに行くので400万円を渡してほしい」などとうそを言いました。

少年は30日、法律事務所の関係者になりすまして女性の自宅を訪問し、現金400万円をだまし取ろうとした疑いが持たれています。

電話の内容を不審に思った女性から通報を受けた警察が「だまされたふり作戦」を実施し、現金を受け取りに来た少年を緊急逮捕しました。

警察の調べに対して少年は容疑を認め、「自分がしていることが特殊詐欺だと分かっていた」などと話しているということです。

警察は、いわゆるトクリュウ、匿名・流動型犯罪グループの犯行で、少年は受け子とみて調べています。