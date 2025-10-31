崖っぷちドジャース 打線沈黙で完敗 ロバーツ監督「まだ終わっていない。全員を信じている」



ロバーツ監督（c）SANKEI

＜2025年10月29日（水）（日本時間30日）MLBワールドシリーズ ロサンゼルス・ドジャース対トロント・ブルージェイズ＠ドジャー・スタジアム＞

ワールドシリーズ第5戦、ロサンゼルス・ドジャースはトロント・ブルージェイズに1-6で敗れ、シリーズ成績を2勝3敗とし、崖っぷちに追い込まれた。

本拠地・ドジャー・スタジアムでの最終戦を白星で飾ることはできず、チームは再びトロントへ。第6戦は山本由伸が先発登板する予定だ。

ドジャースは初回、先発ブレイク・スネルがシュナイダー、ゲレーロJr.に連続本塁打を浴び、立ち上がりから苦しい展開に。

3回にキケ・ヘルナンデスのソロ本塁打で1点を返すも、その後は相手先発イェサベージの前に沈黙。若き右腕の前にチーム全体で12三振を喫し、突破口を見出せなかった。

一方、投手陣も7回に崩れ、ビシェットのタイムリーなどで追加点を許すと、試合はそのまま決定的な差がついた。

試合後、デーブ・ロバーツ監督は会見で沈痛な面持ちながらも、選手への信頼を強調した。

「今夜勝つために最善を尽くした」と話すロバーツ監督は、打順の組み替えについても明確な意図を説明した。

「アレックスを下位に置くことで、ショウヘイの前で出塁のチャンスを増やしたかった。ムーキーとウィルを入れ替えたのも、今夜勝つための最善の方法だと感じたからです」と語り、決断の背景を明かした。

苦戦が続くムーキー・ベッツの状態について問われると、「技術的な部分もあるし、相手もいい投球をしている。重要なのは1打席1打席、良い内容で立つこと」と冷静に分析。

また「ポストシーズンではレギュラーシーズンよりも反応的になる必要がある。今日の決断は、そのためのものだった」と語り、現状打破への積極的な姿勢を示した。

また、相手先発のイェサベージへの対策については、「質の高い打席とは球数を稼ぐだけでなく、失投を逃さず仕留めること」と指摘。

「ショウヘイやフレディだけでなく、9人全員がそれぞれの役割を果たす必要がある」とチーム全体の奮起を促した。

一方で、度重なる申告敬遠について問われると、「オオタニを歩かせるのは戦略の一部。ただ、もしドジャースに有利になるなら、禁止してほしいくらいだ」と笑みを見せる場面も。

さらに、「大谷の再登板の可能性」については明言を避けつつも、「もし彼が投げられて、それが理にかなう状況であれば、選択肢の一つになる」と含みを持たせた。

最後に、第6戦以降への意気込みを問われると、ロバーツ監督は力強く語った。

「我々は経験のあるチームだ。リラックスしているが集中している。まだシリーズは終わっていない。私は自分の選手たちを信じているし、彼らがあと2勝してくれると信じている」。

ロサンゼルスでの戦いを終え、ドジャースは再び敵地へ。山本由伸が託される第6戦、連覇への望みをつなぐための真価が問われる一戦となる。

