ロバーツ監督 崖っぷちも「まだ終わっていない」山本由伸に託す第6戦「ヤマモトが良い投球をしてくれると信じている」



ロバーツ監督 PHOTO:Getty Images

10月29日（日本時間30日）、ロサンゼルス・ドジャースは本拠地ドジャー・スタジアムで行われたワールドシリーズ第5戦でトロント・ブルージェイズに1-6で敗れてシリーズ成績を2勝3敗とされ、世界一連覇へ後がなくなった。

試合後、デーブ・ロバーツ監督が記者会見に臨み、細かなミスの積み重ねや打線の不振を厳しく指摘しながらも、第6戦への巻き返しへの意欲を語った。

ロバーツ監督は、試合を通じてミスが重なったことを悔やんだ。

「余計な進塁を許すと、打順の巡りが変わり、試合の流れに影響する。特に打線が振れていない中では、そうした細かいプレーが大きな差になる。ブレイク（・スネル）は素晴らしい投球をしたが、取れるアウトを取り切れなかったことが敗因になった」と振り返った。

今シリーズではリリーフ陣の不安定さも目立つ。

監督は「先発を引っ張れる限界はある。ブレイクは全力を出し切った。ウラジーミル（・ゲレーロ Jr.）の打席では一塁が空いており、エンリケスが彼をアウトにする最善の選択だと感じた。チーム全体が走者のいる場面で試合を決められてしまっている。もう後がない。第6戦に勝つ方法を見つけるしかない」と語り、総力戦での戦いを誓った。

打線はここ2試合で61打数10安打（打率.164）、得点圏では6打数無安打と沈黙が続く。

ロバーツ監督は「競争力のある打席を積み重ねるしかない。我々にはその力があるし、修正できるはずだ」としながらも、「このチームの中核メンバーは崖っぷちを何度も経験してきた。彼らが適切に対応できると信じている」と、経験への信頼を口にした。

ムーキー・ベッツの不調についても言及し、「肉体的な問題はない。彼は少しプレッシャーを感じすぎているかもしれない。明日は一度リセットし、1試合だけに集中してほしい。これは彼一人の問題ではなく、全員が自分の役割を果たさなければならない」と語った。

また、シリーズの流れを変えるために重要なのが、第6戦の先発を託す山本由伸の存在だ。

ロバーツ監督は「このチームには闘争心がある。ヤマモトが良い投球をしてくれると信じている。クリーンな試合をすれば勝機はある」と語り、若き右腕への期待をにじませた。

試合終盤の課題として、監督は「クリーンなプレーを欠いたことが最も悔やまれる。3つ、4つの余計な進塁が流れを変えた」と強調。

それでも、「我々はまだ生きている。1試合ずつ勝つだけだ」と言い切るその言葉には、逆境に強いドジャースの指揮官らしい冷静な闘志が宿っていた。

