ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢Æ±°ì£Ð£Ó»Ë¾åºÇÂ¿¤Î£±£°ËÜÎÝÂÇ¤Þ¤Ç£²ËÜ¡¡»Ä¤êºÇÂç£²»î¹ç¤ÇµÏ¿¹¹¿·¤Ê¤ë¤«¡¡¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Ç¡ÈµÈÃû¡É£±£´È¯
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï£³£°Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£³£±Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤«¤é¥È¥í¥ó¥È¡Ê¥«¥Ê¥À¡Ë¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡Ê£×£Ó¡ËÂè£¶Àï¤Ë¸þ¤±¤¿Á°ÆüÎý½¬¤ËÎ×¤ó¤À¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë½Ð¤Æ¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤ò¹Ô¤¤¡¢£²£¸¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç£±£´ËÜ¤Î¥µ¥¯±Û¤¨¤òÈäÏª¡£±¦Íã£µ³¬ÀÊ¤Ø¿äÄê£±£µ£°¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÆÃÂçÃÆ¤âÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£¹£¹£¸Ç¯¡Á£²£°£°£°Ç¯¤Î¥ä¥ó¥¡¼¥¹°ÊÍè¤È¤Ê¤ë£×£ÓÏ¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï»î¹ç»þ´Ö£¶»þ´Ö£³£¹Ê¬¡¢±äÄ¹£±£¸²ó¤ÎÎò»ËÅª»àÆ®¤ò¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Î¥µ¥è¥Ê¥éÃÆ¤ÇÀ©¤·¤Æ¤«¤é£²Ï¢ÇÔ¡£Á°Æü£²£¹Æü¡ÊÆ±£³£°Æü¡Ë¤ÎÂè£µÀï¤Ç¤Ï¿·¥ª¡¼¥À¡¼¤ÇÎ×¤à¤â£±¡½£¶¤Î´°ÇÔ¤Ç£²¾¡£³ÇÔ¤È³³¤Ã¤×¤Á¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿¡£ÂçÃ«¤âÄ¾¶á£²»î¹ç¤Ç¤Ï£±£³ÂÇÀÊÏ¢Â³°ÂÂÇ¤Ê¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢º£Ç¯¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡Ê£Ð£Ó¡Ë¤ÏÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤³¤³¤Þ¤Ç£±£µ»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨£²³ä£µÊ¬¡¢£¸ËÜÎÝÂÇ¡¢£±£´ÂÇÅÀ¡£¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏÆóÅáÎ®½Ð¾ì¤·¤¿Âè£´Àï¤Ç£·²óÅÓÃæÌµ¼ºÅÀ£±£°£Ë¡¢£³ËÜÎÝÂÇ¤ÎÎ¥¤ì¶È¤ò¸«¤»¡¢£×£Ó¤Ç¤âÂè£³Àï¤ÇÂçË½¤ì¡£Âè£´ÂÇÀÊ¤Þ¤ÇÆóÎÝÂÇ¡¢¥½¥íËÜÎÝÂÇ¡¢Å¬»þÆóÎÝÂÇ¡¢¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤Ç£´ÂÇ¿ô£´°ÂÂÇ£³ÂÇÅÀ¤ÈÂÇ¤Á¤Þ¤¯¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤Ï£´ÂÇÀÊÏ¢Â³¤Î¿½¹ð·É±ó¡££±£·²ó£²»à°ìÎÝ¤â»Íµå¤òÁª¤Ó¡¢»î¹ç¤ò¤Þ¤¿¤¤¤Ç£±£°ÂÇÀÊÏ¢Â³½ÐÎÝ¤È¤·¤¿¡££±»î¹ç£¹½ÐÎÝ¤Ï£Ð£Ó¿·µÏ¿¤Ç¡¢£±»î¹ç£´Ä¹ÂÇ¤â£±£±£¹Ç¯¤Ö¤ê¤Î£×£ÓºÇÂ¿¥¿¥¤µÏ¿¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±°ì£Ð£Ó¤Ç¤Î£¸ËÜÎÝÂÇ¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¼çË¤¤Î¥²¥ì¥í¤È¤È¤â¤Ë»Ë¾å£²°Ì¥¿¥¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»Ä¤êºÇÂç£²»î¹ç¤Ç£²£°Ç¯¤Ë¥ì¥¤¥º¡¦¥¢¥í¥¶¥ì¡¼¥Ê¡Ê¸½¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡Ë¤¬¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿£±£°ËÜÎÝÂÇ¤ÎºÇÂ¿µÏ¿¹¹¿·¤âÂçÃ«¤Ê¤éÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ï²°³°¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤ò¤Û¤È¤ó¤É¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤¤ÂçÃ«¤À¤¬¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè£²Àï¤Þ¤Ç¤Ï£¶»î¹ç¤Ç£²£µÂÇ¿ô£²°ÂÂÇ¤ÎÂÇÎ¨£¸Ê¬¤ÈÂçÉÔ¿¶¡£¤¹¤ë¤È¡¢Æ±Âè£³Àï¤ÎÁ°Æü¤Ë¥·¡¼¥º¥óÃæ¤È¤·¤Æ¤Ï¥É·³°ÜÀÒ¸å½é¤Î²°³°¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤ò´º¹Ô¡££³£²¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç£±£´ËÜ¤¬¥µ¥¯±Û¤¨¡¢¿äÄêÈôµ÷Î¥£±£µ£°¥á¡¼¥È¥ëÃÆ¤Ê¤É¤òÊü¤Á¡¢Âè£´Àï¤Î´°Á´Éü³è¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡££×£ÓÂè£±Àï¤ÎÁ°Æü¤Ë¤â¼Â»Ü¤·¡¢£³£³¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç£±£´ËÜ¤Î¥µ¥¯±Û¤¨¡¢±¦Ãæ´Ö¤Ø¿äÄê£±£µ£°¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÆÃÂçÃÆ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç£³ÅÙ¤ÎÂÇ·âÎý½¬¤ÏÁ´¤Æ£±£µ£°¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÆÃÂçÃÆ¤ò´Þ¤à¥µ¥¯±Û¤¨£±£´ËÜ¡£º£²ó¤â¡ÈµÈÃû¡É¤È¤Ê¤ë¤«¡£