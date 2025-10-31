円買い一服 片山発言の影響一時的か 日銀動かなければドル円年末160円予想も 円買い一服 片山発言の影響一時的か 日銀動かなければドル円年末160円予想も

リンクをコピーする みんなの感想は？

円買い一服 片山発言の影響一時的か 日銀動かなければドル円年末160円予想も



片山氏の発言受けた円買いは一服。ドル円は一時153.60円台まで下落したが、その後は下げ渋っている。



片山財務相は「足元で一方的で急激な動きがみられる、為替の動きを緊迫感を持って注視する」と円安を牽制した。ファンダメンタルズを反映して安定的に動くことが重要、投機的な動向も含めて市場の過度な変動を見極めているとも述べた。



一部アナリストは今年末までにドル円は160円に上昇すると見ている。牽制発言しても実際に介入や日銀が利上げに踏み切らなければ、FRBの「タカ派」利下げと日銀の「ハト派」据え置きを受けたドル買い・円売りは続くと予想されている。

外部サイト