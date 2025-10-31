【きょうから】ファミマ「コンビニエンスウェア」×『ザ・シンプソンズ』ソックスやスウェットなど発売
ファミリーマートのオリジナルアパレルブランド「コンビニエンスウェア」から、アメリカのアニメ『ザ・シンプソンズ』のコレクションアイテムが、きょう10月31日から全国のファミマで順次発売がスタート（一部店舗を除く）。11月4日からはファミマオンラインでも販売される。
【アイテム写真多数】「コンビニエンスウェア」×『ザ・シンプソンズ』ラインナップ
黄色をベースにシンプソン家をイメージした色合いのラインソックスは、作品同様に親子で楽しめるよう、こどもサイズも展開。また、スウェットやタオルインポーチなど『ザ・シンプソンズ』ファン必見のアイテムをラインナップした。
「コンビニエンスウェア」デザイナーの落合宏理氏は「コンビニエンスウェアから、私自身もとても好きなアニメの『ザ・シンプソンズ』のコレクションが発表されます。世界中から愛されているシンプソンズファミリーを全国のファミリーマートに展開されることで、さまざまな方々がアニメを観ているように笑顔になっていただきたいです」とコメントを寄せた。
■コンビニエンスウェア『ザ・シンプソンズ』ラインナップ
・ラインソックス（税込600円）
男女兼用のラインソックスです。バートをイメージしたカラーをデザインしました。足底はパイル編みの肉厚仕様で、ブランド名と『ザ・シンプソンズ』のロゴがプリントされています。抗菌防臭加工でニオイにくい仕様です。
【サイズ】22cm-25cm、25cm-28cm
・こどもくつした（税込600円）
バートをイメージしたカラーをデザインしました。足底はパイル編みの肉厚仕様で、ブランド名と『ザ・シンプソンズ』のロゴがプリントされています。抗菌防臭加工でニオイにくい仕様です。
【サイズ】13cm-19cm、19cm-22cm
・スウェットトレーナー（税込3990円）
シンプソン家一同をプリントした、一枚でコーディネートの主役になるスウェットトレーナーです。毛羽立ちが少なく、肌触りの良い、ヘビーウェイトなUSAコットン素材を使用しました。
【サイズ】M／L
・タオルインポーチ（税込2000円）
（1）ポーチ（2）タオル（3）タオル付きポーチの3WAYで使えて、コンパクトに持ち運べる、バートのおなじみのポーズをデザインしたタオルインポーチです。
【アイテム写真多数】「コンビニエンスウェア」×『ザ・シンプソンズ』ラインナップ
黄色をベースにシンプソン家をイメージした色合いのラインソックスは、作品同様に親子で楽しめるよう、こどもサイズも展開。また、スウェットやタオルインポーチなど『ザ・シンプソンズ』ファン必見のアイテムをラインナップした。
■コンビニエンスウェア『ザ・シンプソンズ』ラインナップ
・ラインソックス（税込600円）
男女兼用のラインソックスです。バートをイメージしたカラーをデザインしました。足底はパイル編みの肉厚仕様で、ブランド名と『ザ・シンプソンズ』のロゴがプリントされています。抗菌防臭加工でニオイにくい仕様です。
【サイズ】22cm-25cm、25cm-28cm
・こどもくつした（税込600円）
バートをイメージしたカラーをデザインしました。足底はパイル編みの肉厚仕様で、ブランド名と『ザ・シンプソンズ』のロゴがプリントされています。抗菌防臭加工でニオイにくい仕様です。
【サイズ】13cm-19cm、19cm-22cm
・スウェットトレーナー（税込3990円）
シンプソン家一同をプリントした、一枚でコーディネートの主役になるスウェットトレーナーです。毛羽立ちが少なく、肌触りの良い、ヘビーウェイトなUSAコットン素材を使用しました。
【サイズ】M／L
・タオルインポーチ（税込2000円）
（1）ポーチ（2）タオル（3）タオル付きポーチの3WAYで使えて、コンパクトに持ち運べる、バートのおなじみのポーズをデザインしたタオルインポーチです。