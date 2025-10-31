CHEMISTRY・川畑要、激変した近影に反響続々「LDHのHIROさん？」「だいぶ変わったね〜」「誰だかわからなかった」
CHEMISTRYの川畑要（46）が、30日放送のフジテレビ系の昼番組『ぽかぽか』（月〜金 前11：50）に出演。激変した近影に反響が集まっている。
【写真】「LDHのHIROさん？」金髪＆ロン毛、イメチェンしたCHEMISTRY・川畑要
「平成J-POP王決定戦」のコーナーで川畑がシークレットゲストとして生出演。ポップスピアニストのハラミちゃんと歌唱コラボをした。
ゲスト出演を知らなかった視聴者からは、川畑の近影に「久しく見ないうちに川畑要さんのイメージがかなり変わってた」「はじめLDHのHIROさん？かと思っていたのに声で違うなと」「だいぶ変わったね〜」「川畑要さん誰かと思ったんだけど…ロン毛……」「誰だかわからなかった」などと変貌ぶりに衝撃を受けたコメントが集まっている。
【写真】「LDHのHIROさん？」金髪＆ロン毛、イメチェンしたCHEMISTRY・川畑要
「平成J-POP王決定戦」のコーナーで川畑がシークレットゲストとして生出演。ポップスピアニストのハラミちゃんと歌唱コラボをした。
ゲスト出演を知らなかった視聴者からは、川畑の近影に「久しく見ないうちに川畑要さんのイメージがかなり変わってた」「はじめLDHのHIROさん？かと思っていたのに声で違うなと」「だいぶ変わったね〜」「川畑要さん誰かと思ったんだけど…ロン毛……」「誰だかわからなかった」などと変貌ぶりに衝撃を受けたコメントが集まっている。