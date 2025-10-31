タレントで女優・西方凌（45）が19日に自身のインスタグラムを更新。「プチ移住」先の沖縄での夫でお笑いタレント・木村祐一（62）との夫婦ショットを披露した。

「沖縄は先週末、まだ海で泳げましたが 今週に入りようやく涼しくなってきました。沖縄の夏は本土より涼しいです。日差しはジリジリ強くて暑いですが常に風が吹いているので陰に入ればとても涼しい 2025年8月の最高気温は34度を越えた日が2日間だけ。35度を越える日はありませんでした。(気象庁データより)」と書き出すと、自身と木村がそろいのTシャツ姿、短パン姿で木陰でドリンクを飲みながらくつろぐショットをアップ。

「だから日陰でゆっくりとゆんたく出来ます。どんな老後にしようかねって話してる画」とつづった。

また「うちの人、還暦過ぎてますからね。老後と言ってもそんな遠い話ではなく 私も沖縄が自分に合い過ぎて…家族揃って沖縄で暮らしたいなぁ」と記した。「こじんまりした平屋(古民家がいいな)にちょうどいい量の持ち物で。生き物を飼ってちょうどいい量の畑を耕し、適度な自給自足でのんびりのびのび暮らす…そんな豊かな生活の妄想がどんどん膨らむ」としたものの「

子たちの意見もあるからね。一旦、子たちの『トーチと一緒がいい』に重点を置いて考えるとして そんな未来の話や目標を、夫と楽しく話せる時間がとても好きです」とした。

西方は今年8月の投稿で、移住後は仕事がある木村と離れ離れになることが多くなったため、「家族会議で残り一年沖縄を満喫したら、一旦東京へ戻る事に決めました」と報告していた。

西方の投稿に、フォロワーからは「2人でゆっくり楽しく話せる夫婦が本当に素晴らしい」「とっても素敵なお写真ですね。その時、その時のライフスタイルを楽しんで妄想してたことがいつか実現する それって最高ですよね」といった反響が寄せられている。