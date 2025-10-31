女優の北川景子（39）が30日、自身のX（旧ツイッター）を更新。たった2文字の投稿が共感の声が寄せられている。

この日、テレビ朝日で放送されている特撮ヒーロー番組「スーパー戦隊シリーズ」が、現在の「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」を最後に終了することが判明。1975年開始の第1作「秘密戦隊ゴレンジャー」から世代を超えて愛されてきた人気シリーズが、半世紀の歴史に幕を下ろす。

お笑いコンビ「ドランクドラゴン」の塚地武雅がこれを取り上げたニュースをリポストし「…」と無言でショックを表現。この投稿をリポストした北川も「絶望」とたった2文字で胸中を表した。

この投稿に、フォロワーからも「戦隊とライダーに終わりが来るなんて思ってもなかった 同じく絶望です」「あまりの突然発表で、唖然」「旦那さんも、ウルトラマンと仮面ライダーにはなれたけど、戦隊はまだだったよね…」「時代が終わった」「同じく絶望です この30分にいかに助けられてるか…」「事実なら寂しい」「子供達が悲しみます…」といった共感の声が続々。

北川がTBSの特撮ドラマ「美少女戦士セーラームーン」で（2003年）がデビューだったこともあり、「ある意味戦隊ヒロインでしたからね しかもレッド」「テレ朝は、セーラームーンや戦隊シリーズモノがないのは絶望しかない」などの声もあった。