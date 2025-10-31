プロ野球・福岡ソフトバンクホークスが「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５」を制し、５年ぶりの日本一に輝いた３０日、福岡県内の商店街でもファンらが喜びを爆発させた。

福岡市博多区の「上川端商店街」には１００人超が集まり、大型スクリーンで試合を観戦した。

延長十一回に野村勇選手が勝ち越しのホームランを放つと歓声が上がり、優勝が決まると万歳をしたり、互いに抱き合ったりして喜びを分かち合った。

昨年の日本シリーズも商店街で観戦した福岡市博多区の会社員（６３）は「雪辱を果たしてくれた。今年は主力のけがが相次ぐ大変なシーズンだったが、若い選手たちが頑張ってくれた」と笑顔を見せた。

５年ほど前から祖父の影響でホークスを応援しているという小郡市の高校３年生（１７）は「いつも全力でプレーする選手たちの姿に勇気をもらってきた。ファンの皆さんと優勝を見届けられて最高です」と感動していた。

甲子園球場でもホークスの選手たちが熱いプレーを見せるたび、スタンドのファンから歓声が上がった。

知事「県民の誇り」

県内の首長も快挙を喜び、ねぎらいの言葉を寄せた。

服部知事は「ホークスファンの皆さん、おめでとうございます。５年ぶりの歓喜をともに分かち合いましょう。ホークス戦士のひたむきな努力と強靱（きょうじん）な精神に、敬意を表します。私たち県民の誇りです。これからも、私たちに元気を、夢を、与え続けてください」とのコメントを発表した。

福岡市の高島宗一郎市長は「昨年の悔しさを胸に、チーム一丸で挑み、ついにつかんだ日本一。小久保裕紀監督指揮のもと、常に前を向き、全力プレーで戦う皆さんの姿に、たくさんの勇気と感動をいただいた」との談話を出した。