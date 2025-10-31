歌手・長渕剛（69）の妻で、シャンソン歌手やフラワーアーティストとして活動している志穂美悦子が70歳の誕生日を迎えたことを報告した。ドレス姿の最新ショットに絶賛の声が寄せられている。

志穂美はこれまでにもInstagramで、愛犬と散歩する姿や「ベンチ、今期最高の42kg!!あがった〜！わたしなにもの？」とつづったトレーニング動画など、プライベートの様子を発信してきた。

2022年8月には、ミュージシャンの長男・WATARU（36）のInstagramに登場。親子で挑戦したアクション動画に反響が寄せられていた。「ステキな親子！めちゃかっこいいー！」「こんな動画見れて超うれしい。親子関係にもほっこり」

志穂美悦子、ドレス姿の最新ショット

2025年10月30日は自身のInstagramを更新し、「無事に待望の70を迎えました！元気な体で迎えられたことは本当にありがたいです。70年間という、たくさんの経験を力に変えて、さらなる可能性の扉を開いてみます。皆さん本当にありがとうございました。さあ、いざゆかん。100歳の魔女を夢見て」と70歳の誕生日を迎えたことを報告した。

志穂美の投稿にファンからは、「とても70に見えません!!」「こんなかっこいい70歳なかなかおらん」「悩殺級にほんとにセクシーでおキレイです」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）