©️ABCラジオ

宇野ひろみと小川恵理子の２人がおしゃべりする共感型ラジオ番組『宇野さんと小川さん。』（日曜朝９時放送）。

今回は番組初となるディナートークショーをArt Beat Cafe NAKANOSHIMAにて開催した。

イベント開始前から各テーブルはわいわいと交流しており、楽し気な雰囲気。

今回は多数の応募から選ばれた40名のリスナーさんに、まずは枡のプレゼント。木のにおいが香る、うのおがの焼き印が押された枡をお渡しし、日本盛ご提供の純米大吟醸を振る舞うと、リスナーのみなさんは大喜び。

番組プロデューサーからの前説のあと、宇野さんと小川さんが登場すると会場はさらにヒートアップ！

みんなで枡を持って乾杯し、ディナートークショーがスタート。

まずは宇野さんと小川さんが今日のイベントについてトーク。遠方からの応募もあった今回のイベント。一番遠くから来た人、と宇野さんが訊くとなんと岡山からこのディナートークショーのために新幹線で来られた方がいて、うのおがの二人は驚きの様子。他にも、和歌山や奈良吉野など関西圏でも遠方から来られた方も。リスナーと絡みつつ、トークは進み、いよいよディナータイムへ。

今回はビュッフェ形式でお料理も豪華なものがずらり。みなさん好きなだけお料理を取り、楽しく食事をしているところに、うのおがのお二人が席を順番に回っていきます。

うのおがのお二人は今回のために新しく名刺を作ったとのことで、リスナーのみなさんに配りながら写真を撮ったり、ハグをしたりと大盤振る舞い。リスナーのみなさんも、うのおがのふたりと近くで話せることがうれしい様子で、楽しい時間が流れていました。

宇野さんと小川さんがテーブルを回り終え、次はクイズコーナー！今回は、クイズに正解すると番組がお勧め商品を紹介するコーナーでお馴染みの各スポンサーから豪華賞品をプレゼント。クイズはうのおがのラジオを聴いていればわかるふたりのパーソナルな内容になっており、みなさん勢いよく手をあげていました。たまに宇野さんと小川さんがジェスチャーをしたりしてヒントをだすシーンも。

最後はうのおがのお二人による歌の披露。

実は何を歌うかはヒミツだったのですが、ポロっと小川さんが呟いてしまうというハプニングも！

今回、歌うのはピンクレディーのUFO。このディナートークショーで披露するために、ふたりはカラオケで練習したとのこと。

そんな歌ですが、2番はなんとうのおがラジオのオリジナル替え歌バージョン。リスナーの手拍子に合わせてUFOならぬ“U・O”を見事に歌い上げたふたり。会場は大きな拍手に包まれました。

宴もたけなわ、ディナートークショーもお開きの時間に。二人の野望は、この番組を末永く続けていきたい、そしてまた、今日みたいなうのおが友の会をやりたいので、ぜひ引き続きラジオを聴いて下さいと締めくくった。

最後は、うのおがのお二人がお店の前でリスナーさんをお見送り。

大盛況のディナートークショーでした。