夫がママ友と仲良くすることに、違和感を抱いた経験がある人もいるのではないでしょうか？ 愛想よく誰とでも仲良くできる性格は魅力とはいえ、ママ友との距離感が近いと、悪い想像をしてしまうようで……？ 今回は、ママ友との不倫疑惑が浮上した夫に妻が説教した話をご紹介いたします。

手料理を持ってくるママ友

「夫が仕事帰りのバスの車内で、近所のママ友に会ったみたいなんです。その人はシンママで子どもはうちの娘と同い年なので、よく公園で一緒に遊んだりする仲なのですが、このママ友のせいで夫婦仲に亀裂が入りそうになったことがあります。

夫はママ友と会って以来、帰りが一緒になることが多いらしくて、どんどん仲良くなっていったんです。最近だとママ友が『旦那さんが唐揚げが好きって聞いたから作ってきたの』『今日メンチカツ作りすぎちゃったから旦那さんと一緒に食べて』と手料理を持ってくるんです。お裾分けはありがたいけど、目的が旦那のためっていうのが引っかかりますよね。しかも、旦那も喜んでるのがイラッとするし……。

このことを友人に相談したら『それ完全に旦那さん狙われてるよ』『もしかしたらすでに関係を持ってるかもしれないよ』と言われてゾッとしました。夫を問い詰めたら、本当にそんな気はないみたいで、自分の浅はかさを反省していたので不倫する心配はないだろうけど、『勘違いさせることしないで！』『よそのママ友の手料理食べて喜ぶとかおかしいから！』と説教しておきました」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年7月）

▽ 愛想がいいのと勘違いさせるのとでは、全然違いますよね……。きっと旦那さんは後者のほうで、ママ友をその気にさせてしまったのかもしれません。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。