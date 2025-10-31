

南海電気鉄道は、グローバルボーイズグループ「INI」とのコラボを記念した「INI×NANKAI 南海電鉄1日フリー乗車券」の販売方法を一部変更し、オンライン販売と難波駅での臨時販売会に限定すると発表しました。今回の変更で、ファンは全11種類の中から購入時に希望のメンバーデザインを選べるようになり、限定10,000部の乗車券が10月31日（金）から発売されます。

南海では「ＩＮＩ」ラッピングの特急ラピート「マジラピ号」を運行中！

南海電鉄では10月14日から、グローバルボーイズグループ「ＩＮＩ」の WINTER SINGLE『THE WINTER MAGIC』とのコラボラッピングを施した特急ラピートの運行も行っています。

このコラボラッピングの特急ラピートを「マジラピ号」と命名されています。

「INI」コラボラッピングの特急ラピート「マジラピ号」

特急ラピートのラッピング

（１） 運行期間：2025年10月14日（火）〜2026年１月中旬頃（予定）

（２） 運行日時：南海電鉄コールセンターにて11月上旬頃（予定）まで案内をいたします

※車両の都合により、急遽運用を変更する場合があります。

（３） 運行区間：難波駅〜関西空港駅

（４） ラッピング内容：特急ラピート（５００００系）１編成６両を、「INI」のWINTER SINGLE『THE WINTER MAGIC』とコラボしたデザインのラッピングを施して運行します。

南海×「ＩＮＩ」WINTER SINGLEラッピングラピート 「マジラピ号」のデザイン

INIは、オーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN SEASON2」から生まれた11人組グループで、池粼理人、尾崎匠海、木村柾哉、後藤威尊、佐野雄大、許豊凡（シュウ・フェンファン）、郄塚大夢、田島将吾、西洸人、藤牧京介、松田迅の11人で構成されています。2021年にデビューし、国内外での音楽活動やメディア出演を行っています。

INIメンバー11人によるデザイン

今回の記念乗車券は、10月14日から運行を始めた特急ラピートのINIラッピング列車のコラボを記念した商品です。

当初はランダムでの封入を想定していましたが、変更後はオンライン販売と臨時販売会で、購入時にメンバーを指定して購入できる方式に改められました。

オンライン販売は10月31日午前10時から、南海電鉄のオンラインショップで受け付け。臨時販売会は10月31日と11月1日の2日間、難波駅2階イベントスペース（中央口改札外）で実施し、両日とも午前10時〜午後4時の予定です。なお、メンバーの来場はありません。

乗車券は南海電鉄全線が1日乗り放題で2,500円（税込）。

限定1万部で、予定販売数に達し次第、販売を終了するとしています。

INI×NANKAI 南海電鉄1日フリー乗車券

INI×NANKAI 南海電鉄1日フリー乗車券

INI×南海電鉄の記念乗車券は、全11種類の中から好きなメンバーデザインを選んで購入できる、ファン待望の方式へと変更されました。10月31日のオンライン販売開始と、難波駅での臨時販売会で、10,000部限定の記念品をゲットするラストチャンスです。乗り放題の乗車券を手に、「マジラピ号」に乗って、南海沿線の旅を楽しんでみてはいかがでしょうか。

（写真：南海電鉄）

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）