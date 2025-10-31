【体験レポ】“ネオ四季を乗り越えるには衣備え？”ユニクロの最注力アイテム「パフテック」主役の展示イベントが開催中
10月を迎えてもなお25度を超える夏日が記録されるなど、これまでの四季感覚が通用しなくなっている現代の季節感。ユニクロはそんな現代の日本の四季を“ネオ四季”と定義し、ネオ四季時代を乗りきるヒントを提案する体験型展示イベント「パフ展」を開催する。このネオ四季の影響は日常における衣服選びをはじめ、さまざまな生活様式に変化をもたらしている。今回の「パフ展」では、そんな“ネオ四季”における新たな暮らしの装い方やライフスタイルを、診断コンテンツや体験型の展示で紹介する。
【画像】ネオ四季ではどんな衣服を選ぶ？パフ展の様子を詳しく見る
この記事ではパフテックやイベントの概要とあわせて「パフ展」に実際に行ってコンテンツを体験した様子、イベント開催中限定サービスの情報を紹介する。
■イベント概要
タイトル：ネオ四季時代にパフっとはまる部品たち「パフ展」
開催期間：10月31日〜11月3日(祝)
営業時間：11時〜19時(11月3日(祝)のみ11時〜17時の営業)
入場料：無料(予約不要)
会場：クレインズ6142(東京都渋谷区神宮前6-14-2)
■そもそも「PUFFTECH(パフテック）」とは
ずばり・・・ユニクロ史上、最も軽くて暖かい機能性中綿を使用した次世代高機能アウター！
「PUFFTECH(パフテック)」は天然の羽毛(ダウン)を使わずに、革新的な次世代中綿で作る新しいアウター。天然羽毛の構造を化学繊維で模した中綿は、2種の繊維で構成されている。 その一本一本が空洞でバネ状になっており、髪の毛の約1/5の極細繊維を含む粒綿が空気の層を作ることで高い断熱効果と保温性を実現しているという。ダウンと同等の暖かさでありながら水や湿気に弱いダウンと比べて暖かさを保ちやすいというだけでなく、自宅で手洗いできるのはうれしいポイント。さらに中綿が服の内部で偏りにくいため多様なデザイン展開が可能になった。
■ユニクロが定義した“ネオ四季”をどう生きる？
近年、気候変動の影響により日本の四季は移ろいがあいまいになり、従来の「季節を読む」感覚が難しくなりつつある。こうした現状を受け、ユニクロではこの新しい季節感を“ネオ四季”と定義し、全国の男女1000人を対象に「生活者が感じる現代の四季についての調査」を実施。日本はこれまでの四季ではなく、人によって二季や三季、五季など季節がいくつあるのかの感じ方が分かれているということがわかった。
四季の変化に伴い従来の衣替えでは現代のネオ四季に対応することが難しくなっている状況を受け、ユニクロでは、季節ごとではなく日ごと、さらには時間ごとに対応できる新しい習慣として「衣備え(ころもぞなえ)」を提案する。つまり、大きな衣替えではなくあらゆる気温や環境に対応できる服を取り出しやすいクローゼットやカバンの中に「備える」ことがネオ四季の過ごし方であると考えているのだ。
そんな“ネオ四季”の衣服選びでは何が重視されているのかを調査したところ以下のような結果になった。
「洗える」「シンプル」「合わせやすい」衣服を選んでいることや、「軽い」「おしゃれ」「洗える」シーズンレスでシーンレスなものを選んでいることが読み取れる。
そんなすべての条件にあてはまるのが、ユニクロの自信作で次世代を担う「PUFFTECH(パフテック)」なのである。
■会場内を紹介
■Chapter0：気温投票
「この会場の気温、快適ですか？」という問いに対して来場者が回答すると投票結果に応じて会場のエアコン設定温度が変化する仕組み。投票したらまずはパフ展の考え方を文字でインプット。ネオ四季とは？パフ展とは？いろいろな想像やワクワクが膨らんでくるはず。
■Chapter1：ネオ四季あるある展示
「おうち寒暖差」「もこもこ後悔」などネオ四季あるあるを展示し、気になるあるあるのボタンを押して投票するとリアルタイムで投票率がわかるランキング形式。思わず「あるある〜！」と口に出してしまうようなものばかりなのでぜひ会場で一つひとつじっくりみてほしい。
■Chapter2：衣備えタイプ診断
いくつかの質問に答えることであなたの衣備えタイプを診断できる。タイプごとに展示が展開されており、自分のタイプにぴったりの部品の紹介もしてくれる。
■Chapter3：ネオ四季スタイル大集合
最後のコンテンツでは「衣備え」を踏まえて、ネオ四季時代をもっと楽しめる暮らしのアイデアを紹介。「整える」「食べる」「集まる」「浸る」という生活の4つのシーンにおいて、パフテックなどの部品を用いてネオ四季時代の暮らしを快適にするライフスタイルを展示する。そのほか、会場では「パフっとはまれる」フォトスポットも用意されており、パフテックの感触を全身で体験できるのでおすすめ。
■「パフ展」開催中の限定サービスも要チェック！
1.会場内特設店舗で「PUFFTECH(パフテック)」の各種商品を販売
10月31日〜11月3日(祝)の「パフ展」開催期間中、「パフテック」の全アイテムを会場内の特設店舗で販売。※一部特別コレクション商品除く
2.「パフ展」についてSNSで投稿すると、先着でわたあめをプレゼント
開催期間中「パフ展」に来場し、Instagram、X(旧Twitter)、TikTokで「パフ展」について写真付きで投稿すると毎日先着150名限定でふわふわのパフテックをイメージしたわたあめをプレゼント。
3.「パフ展」についてSNSで投稿すると、UNIQLOCOFFEEのドリンク1杯を無料で提供
2に加え、投稿者全員に会場内特設のUNIQLOCOFFEEのドリンクを1杯無料で提供するサービスも用意。
メニュー：コーヒー(HOT/ICE）、ラテ(HOT/ICE）、デカフェ(HOT/ICE）、リンゴジュース、アイスティ
ユニクロの次世代を担う「PUFFTECH(パフテック）」が現代の日本の四季を乗り越えるヒントをくれる「パフ展」。急に寒くなったり、次の日には暑くなったり。そんな現代の四季に対するモヤモヤも「パフ展」に行けば解決の手がかりが見つかるかも。体験型コンテンツや限定サービスで楽しみながら“ネオ四季”とこれからの過ごし方について考えてみてほしい。
文・取材＝小林七緒
