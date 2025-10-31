電子マネー？クレジット？ポイント？キャッシュレス決済をわかっていないお客様からの苦情【作者に聞く】
数年前から電子マネーでの買い物が普及し始め、今では財布を持たないキャッシュレス派も増加。しかし、その決済方法もクレジットカード・電子マネー、ポイントカードとさまざまあり、混乱している人もいるようだ。そんな最近のスーパーあるあるを描いた狸谷(@akatsuki405)さんの「余計な補足」がSNSで注目を集めている。
カゴに入れた生鮮食品を陳列棚に隠す人、お菓子コーナーで袋を開封して食べる子供、「いつものやつ」とタバコを注文する人…。スーパーに現れる珍客を描く狸谷さんの漫画は、X(旧Twitter)で3万リツイートを超え『チェッカー鳥海さん、レジまでお願いします』という書籍にもなった。
本作「余計な補足」では、「電子マネーで」と言いながらカードをクレジットカード用の挿入口に差し込もうとしたうえに「5600ポイントあるからそれ使ってよ」と言うお客さんとのやりとりを描いている。
近年は、コロナ禍を経て現金以外で支払う「キャッシュレス決済」を利用する人が増えているが、お客さん自身が使い方をよくわかっておらず、チェッカーさんが混乱してしまうケースがよくあるようだ。
狸谷さんによると「世の中には1つのカードでクレジット、電子マネー、ポイントが一緒になってるカードがありますので、たまにこのようなことが起きます」とのことで、どれを使いたいのか、どうやって使うのかがイマイチ理解できていないお客さんも多いという。
この漫画には「電子マネーの種類を申告していただけると助かります」というチェッカーさんの願いが込められている。レジで店員さんを困らせるお客さんの姿を見て、「自分は大丈夫だったかな？」と、普段の行動を振り返るきっかけにもなるかもしれない。
画像提供：狸谷(@akatsuki405)
