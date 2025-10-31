1〜3泊の出張や旅行に最適！【サムソナイト】の軽量スーツケースが使い勝手抜群の機能を詰め込んでAmazonで販売中！
賢く使えて旅が変わる！【サムソナイト】の高機能スーツケースが収納性もスマートさも叶える注目モデルがAmazonで販売中！
次世代型スーツケース「パラリュクス」は再生素材を全面採用したサステナブル設計に、フロント＆中央からアクセス可能なデュアルアクセス構造を搭載。サイズ別モジュール式パッキングキューブ、サスペンションホイール、ハンギングフックなど多彩な機能で、スマートかつ快適な旅をサポートする。
フロントと中央の両方から開閉できるデュアルアクセス構造を採用。立ったまま荷物を出し入れできる利便性が高く評価されている。
本体やハンドル、ファスナーまで再生素材を使用し、環境に配慮したサステナブル設計を実現。機能とエコの両立が魅力。
40Lから46Lに容量を拡張できる仕様で、旅先で荷物が増えても安心。1〜3泊程度の旅行に対応できる万能サイズとなっている。
パッキングキューブや圧縮パネルが付属し、整理整頓も簡単。Apple AirTagホルダーも装備され、紛失対策にも対応している。
