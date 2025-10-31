システナが大幅続伸、２６年３月期業績予想及び配当予想を上方修正

システナ<2317.T>が大幅続伸し年初来高値を更新している。３０日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を８９６億円から９０２億円（前期比７．９％増）へ、営業利益を１３５億円から１４５億円（同２０．２％増）へ、純利益を９４億円から１０３億６０００万円（同２２．２％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を６円から７円（年１３円）へ引き上げたことが好感されている。



次世代通信、ＡＩ、モビリティーの成長分野へ経営資源をシフトしたことにより、契約単価が上昇したことに加えて、高付加価値案件の受注が増加したことが寄与した。なお、同時に発表した９月中間期決算は、売上高４６９億６７００万円（前年同期比１７．１％増）、営業利益７５億９３００万円（同３６．２％増）、純利益５５億２００万円（同４７．７％増）だった。



出所：MINKABU PRESS