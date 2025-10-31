大腸がんの発症について研究が進むなかで、摂取により発症リスクの軽減が期待できる食品と発症リスクを高める食品があることがわかってきました。

今回の記事では、大腸がんの予防に役立つ可能性がある食べ物を中心に紹介していきます。

※この記事はメディカルドックにて『「大腸がんによい食べ物」はご存知ですか？リスクを下げる食事方法も解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター）

1991年兵庫医科大学卒業。医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター所属。米国内科学会上席会員 日本内科学会総合内科専門医。日本消化器内視鏡学会学術評議員・指導医・専門医。日本消化器病学会本部評議員・指導医・専門医。

大腸がんとは

大腸は消化器官の最後に位置し、小腸が終わる右下腹部から肛門までをつないでいます。大腸がんは、この大腸の内側を覆っている粘膜から発生するがんの総称です。2019年の統計では年間155,625人が新たに大腸がんと診断され、国内で罹患者数が最も多いがんとなっています。

大腸がんの発生には生活習慣が大きく関わっているとされており、大腸がんと食事の関係についてもさまざまな研究がすすめられているところです。

ここからは、大腸がんの発症リスクを下げると考えられる食品や食事方法のほか、大腸がんになり治療を受けた患者さんが療養するうえでの食事について紹介していきます。

大腸がんによい食べ物・食材

まずは、適切に摂取することで大腸がんのリスクを下げるといわれている食品をいくつか紹介します。身近で生活に取り入れやすい物があれば、ぜひ頻繁に摂るよう心がけてみましょう。

全粒穀類

全粒穀物とは、精白（種皮や胚を取り除くこと）をしていない穀物のことです。日本でも目にする全粒穀物としては、玄米やオートミールなどが挙げられます。

こうした全粒穀物を多く摂る人は、摂取が少ない人と比べると、大腸がんを含む消化器のがんに罹患する確率が低いという研究があります。

食物繊維を多く含む食材

食物繊維を多く摂る食習慣がある地域では、そうではない地域に比べて大腸がんの患者数が少ないといわれています。食物繊維が大腸がんの発症率抑制につながる主な理由は、下記の3つです。

まず、食物繊維により便通がスムーズになることで、発がん性のある物質を取り込んでも腸内にとどまる時間が短くなると考えられます。また、消化液の一種である胆汁は腸内細菌の働きで大腸がんの発症を促進する物質に変化するといわれています。

食物繊維には、この腸内細菌の働きを抑制する作用があるようです。加えて、食物繊維が豊富な野菜や果実には、がん抑制作用を持つビタミンや色素成分・フラボノイドなども多く含まれる傾向があります。

乳製品

動物性たんぱく質や動物性脂肪の過剰摂取は大腸がんのリスク因子です。しかし、一方で乳製品の摂取により大腸がんの抑制作用が期待できるとする研究もあります。

この作用はカルシウムやビタミンD、乳酸菌によるものと考えられます。大腸がんの予防を期待して乳製品を摂取する場合、過剰摂取は避け脂肪分の少ないものを選ぶとよいでしょう。

大腸がんによい食べ物についてよくある質問

ここまで、大腸がんのリスクを下げる食事方法や治療後の食生活のポイントなどを紹介しました。ここでは大腸がんの食事についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

食事で大腸がんを予防できますか？

中路 幸之助（医師）

大腸がんの発生には、食生活のほか喫煙・身体活動などの生活習慣や、家族歴など複数の要因が関わっています。そのため「食事内容に気を付ければ大腸がんにならない」とはいえません。しかし、今回の記事で紹介した内容も参考にしながら食事の内容や摂り方に気を配ることで、大腸がんの罹患リスクを低減できると考えられます。

大腸がんの手術後におすすめの食べ物は何ですか？

中路 幸之助（医師）

大腸がんの術後に食べてはいけない食品はありませんが、食べ過ぎてはいけない食品がいくつかあります。まず動物性たんぱく質について、甲殻類や脂肪の多い肉は消化器への負担が大きいので、脂肪の少ない魚や鶏肉がおすすめです。また、食物繊維は摂りすぎに注意が必要ですが、キャベツや大根など煮崩れやすい野菜を選んで加熱すれば消化器への負担は少ないでしょう。このような食材を選んだうえで、炒め物や揚げ物は避け、煮たり蒸したりすることで油分を抑えてやわらかく調理できるはずです。

編集部まとめ

人口に対する大腸がんの罹患率は年々増加傾向にあります。

その発症には生活習慣が深く関連するとわかっており、大腸がんの増加原因の一つとして考えられるのが、日本人の食生活が欧米化し低食物繊維・高脂肪になったことです。

もちろん食事以外にも発症に関わる要因はありますが、大腸がんは日常的な食事の工夫により発症リスクを低減できるがんともいえるでしょう。

また、大腸がんに罹患して治療をした場合も、身体の状況にあった食事摂取をすることで療養生活の負担を和らげられる可能性があります。

大腸がんと関連する病気

「大腸がん」と関連する病気は4つ程あります。

各病気の症状や原因など詳細はリンクからメディカルドックの解説記事をご覧ください。

関連する病気

家族性大腸腺腫症リンチ症候群潰瘍性大腸炎クローン病

これらの病気は、罹患することで大腸がんの発症リスクが高まるとされる病気です。

大腸がんと関連する症状

「大腸がん」と関連する症状は7つ程あります。

各症状から考えられる病気や原因など詳細はリンクからメディカルドックの解説記事をご覧ください。

関連する症状

便潜血

下血

貧血

下痢

便秘

腹部のハリ

腸閉塞

大腸がんは、がんが発生した部位や腫瘍の大きさなどにより現れる症状が異なります。上記は、いずれも大腸がんで現れる可能性がある症状です。気になる症状があれば、医療機関を受診し検査を受けることをおすすめします。

参考文献

大腸がん（結腸がん・直腸がん）について（国立がん研究センター）

大腸がん（結腸がん・直腸がん）予防・検診（国立がん研究センター）

大腸がん（結腸がん・直腸がん）Ｑ＆Ａ（国立がん研究センター）