島村楽器は、ローランドとカリモク家具が共同開発するデジタルピアノ『きよら（KIYOLA）』の島村楽器オリジナルモデル『KF-25』を発表した。発売日は2025年11月27日で、全国の島村楽器店舗およびオンラインストアにて取り扱われる。

■職人技と音響技術が生む“家具のようなピアノ”

新モデル『KF-25』は、シリーズの哲学を受け継ぎながらも、より直線的で端正なフォルムへと進化。日本の木工技法「指物（さしもの）」を応用した「かんざし留め接ぎ」を採用し、脚部にウォルナット材を挟み込むことでデザイン性と構造強度を両立している。

『KF-25』の外装には、カリモク家具の新塗装色「スモークドオーク色」を採用。オーク材特有の木目の濃淡が際立ち、落ち着いた高級感を演出する。ジャパンディスタイルの住宅からホテルライクな空間まで調和する色味で、家具としての完成度も高い。

また、天然木キャビネットの響きを生かす専用スピーカーシステムを採用。ローランドの最新技術「ピアノ・リアリティ・モデリング音源」により、弾き方の違いによる倍音や共鳴音を忠実に再現。木製×樹脂のハイブリッド構造「PHA-50鍵盤」や、細やかなペダル表現を可能にする「プログレッシブ・ダンパー・アクション・ペダル」も備えており、Bluetoothオーディオ／MIDI機能で、スマートフォンとの連携にも対応する。

■快適な演奏姿勢を叶える専用スペーサー

新たに『KF-25』専用の椅子用スペーサー「KF-25-SPACER」も同時発売される。これまで高さ調整ができなかった椅子に3cm厚のスペーサーを追加することで、子どもから大人まで快適な演奏姿勢を取ることが可能になった。スペーサー単体価格は13,200円（税込）、本体と同時購入時は11,000円（税込）。

『KF-25』は、「ローランド電子ピアノ10年保証サービス」の対象製品となる。Roland Backstage登録を行うことで、購入日から最長10年間のサポートを受けられる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）