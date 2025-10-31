日本航空電子工業<6807.T>がストップ安の水準となる前営業日比５００円安の２３０７円に売られた。同社は３０日の取引終了後、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績予想を下方修正しており、失望売りがかさんだようだ。今期の売上高予想は従来の見通しから１５０億円減額し２２５０億円（前期比１．５％増）、最終利益予想は７０億円減額して６０億円（同４８．２％減）に見直した。増益予想から一転して減益を見込む。下期の携帯機器市場における所要の見直しに加え、中国での価格競争の激化によるシェア低下、半導体装置や油田掘削、自動車市場向けの需要低迷、開発費の増加による影響を業績予想に反映した。９月中間期の売上高は１１０４億４１００万円（前年同期比２．７％減）、最終利益は３１億１６００万円（同５３．０％減）だった。



このほか、同社は京セラ<6971.T>との資本・業務提携契約の締結について発表。ＮＥＣ<6701.T>の保有株を京セラが取得する。航空電子の筆頭株主はＮＥＣから京セラに変わる。



