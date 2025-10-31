ホットマン、上期経常は赤字拡大で下振れ着地

ホットマン <3190> [東証Ｓ] が10月31日午前(11:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の経常損益(非連結)は1.7億円の赤字(前年同期は1.1億円の赤字)に赤字幅が拡大し、従来の1.1億円の赤字予想からも赤字幅を拡大して着地。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の経常利益は前年同期比7.7％増の9.1億円に伸びる計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の経常損益は3.5億円の赤字(前年同期は3.6億円の赤字)に赤字幅が縮小し、売上営業損益率は前年同期の-9.1％→-8.5％に改善した。



株探ニュース

