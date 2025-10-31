11時の日経平均は623円高の5万1949円、アドテストが145.46円押し上げ 11時の日経平均は623円高の5万1949円、アドテストが145.46円押し上げ

31日11時現在の日経平均株価は前日比623.90円（1.22％）高の5万1949.51円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は707、値下がりは843、変わらずは61。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を145.46円押し上げている。次いでコナミＧ <9766>が119.03円、ファストリ <9983>が112.32円、ＳＢＧ <9984>が82.83円、東エレク <8035>が49.50円と続く。



マイナス寄与度は25.59円の押し下げで京セラ <6971>がトップ。以下、ＯＬＣ <4661>が11.72円、レーザーテク <6920>が10.24円、ファナック <6954>が6.9円、ニデック <6594>が6.28円と続いている。



業種別では33業種中22業種が値上がり。1位は電気・ガスで、以下、食料、情報・通信、電気機器と続く。値下がり上位には金属製品、鉄鋼、サービスが並んでいる。



※11時0分4秒時点



