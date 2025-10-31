幾田りら『LOVEダン 2026』課題曲「Voyage」ロングVer.ダンス動画公開！幾田＆ぷらそにかのレコーディングシーンも収録

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

幾田りらが、10月31日に新曲「Voyage」を配信リリースした。

■高校生に寄り添う気持ちが込められた「Voyage」

「Voyage」は、今回で3年連続開催となる、日本テレビ『DayDay.』高校ダンス動画コンテスト『LOVEダン』の課題曲。ひとつの課題曲を使って高校生がダンス動画を制作・投稿し「高校No.1ダンス動画」を決定する企画となっている。

幾田りらが課題曲を書き下ろし、ダンスの振り付けはアバンギャルディのプロデューサーとしても話題の日本を代表する振付師akaneが担当。楽曲では、夢や希望を追い求める中での悩みや葛藤を、幾田自身の想いを重ねて書き下ろしており、企画に参加する高校生に寄り添う気持ちも込められている。

楽曲の印象的なコーラスパートには、幾田も2021年まで所属していたアコースティックセッションユニット、ぷらそにかのメンバーとその卒業生も参加。こちらも要チェックだ。

■ダンス動画には、佐藤大樹（FANTASTICS）、許豊凡（INI）、中間淳太（WEST.）、FUMA（&TEAM）も参加

リリースに先駆けて公開中のショートバージョンのダンス動画には、『DayDay.』レギュラー出演者で『LOVEダン 2026』応援サポーターの佐藤大樹（FANTASTICS）、許豊凡（INI）、中間淳太（WEST.）、FUMA（&TEAM）も参加するなど、ファン必見の豪華内容となっている。

ロングバージョンのダンス動画では、振付師akaneによるダンスパートに加え、幾田とぷらそにかのレコーディングシーンも収められている。

高校ダンス動画コンテスト『LOVEダン 2026』のエントリーは、2026年1月14日18時締め切りとなる。

■リリース情報

2025.10.11 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Actor」

2025.10.29 ON SALE

SINGLE「Actor」

2025.10.31 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Voyage」

■関連リンク

『DayDay.』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/dayday/

幾田りら OFFICIAL SITE

https://lilasikuta.jp/