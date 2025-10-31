木村拓哉が自身のInstagramを更新。ギターを手にした自撮りショットを公開し、愛犬・アムと過ごす自宅での穏やかなひとときを伝えた。

【画像】上下スウェットでリラックスムードの／愛犬たちと自宅で過ごす木村拓哉

■ギターを抱え、穏やかな表情を見せる木村拓哉

写真には、ノーセットと思われる無造作ヘアにメガネをかけ、グレーのスウェット姿でギターを抱える木村の姿が。

アメリカンテイストのソファやクッションに囲まれた空間で、アコースティックギターを抱える姿からは、穏やかなリラックスムードが漂う。

「お昼過ぎにはだいぶ暖かくなってきて、心地よいですね！アムに付き合って貰って、ちょいとおさらいしておりまぁ～す」と綴られ、心地よい午後のひとときを過ごしている様子がうかがえる。

■“子守唄”のようなギターの音色

ストーリーズでは、ギターを弾く木村のそばでアムが眠る姿を公開し、「子守唄になってぅ…」とコメント。

続く投稿では、メガネをかけ、デニムジャケットをまとい、窓辺でギターを抱える木村が「気持ち良き！」とコメントを添えて登場。

穏やかな時間が流れる中で、音楽とともに過ごす日常の一コマをやさしく切り取った。

木村拓哉のストーリーズをチェック！

https://www.instagram.com/takuya.kimura_tak/

■愛犬たちと自宅で過ごすリラックスムードの木村拓哉