木村拓哉が無造作ヘア＆上下スウェットで過ごす自宅でのリラックスショット公開！木村が奏でるギターの音色で眠る愛犬の姿も
木村拓哉が自身のInstagramを更新。ギターを手にした自撮りショットを公開し、愛犬・アムと過ごす自宅での穏やかなひとときを伝えた。
【画像】上下スウェットでリラックスムードの／愛犬たちと自宅で過ごす木村拓哉
■ギターを抱え、穏やかな表情を見せる木村拓哉
写真には、ノーセットと思われる無造作ヘアにメガネをかけ、グレーのスウェット姿でギターを抱える木村の姿が。
アメリカンテイストのソファやクッションに囲まれた空間で、アコースティックギターを抱える姿からは、穏やかなリラックスムードが漂う。
「お昼過ぎにはだいぶ暖かくなってきて、心地よいですね！アムに付き合って貰って、ちょいとおさらいしておりまぁ～す」と綴られ、心地よい午後のひとときを過ごしている様子がうかがえる。
■“子守唄”のようなギターの音色
ストーリーズでは、ギターを弾く木村のそばでアムが眠る姿を公開し、「子守唄になってぅ…」とコメント。
続く投稿では、メガネをかけ、デニムジャケットをまとい、窓辺でギターを抱える木村が「気持ち良き！」とコメントを添えて登場。
穏やかな時間が流れる中で、音楽とともに過ごす日常の一コマをやさしく切り取った。
