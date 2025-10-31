映画『侍タイムスリッパー』（2024）で知られる、俳優・冨家ノリマサが自身のXで、森田剛との2ショットを公開した。

【写真】ピースの仕方がかわいい森田剛／お好み焼きを焼く森田／『ヴォイツェック』ポスタービジュアル 他

■森田剛＆冨家ノリマサの2ショットが公開

現在、森田剛が主演を務める舞台、パルコ・プロデュース2025『ヴォイツェック』で共演するふたり。公開された2ショットは、冨家がMCを務める配信ラジオ番組『ノリ坊ちゃんねる！』に森田がゲスト出演した時のオフショットで、森田はピースした手をおでこにぴたっとくっつけたポーズをとって笑っている。

ヤンチャな雰囲気が漂う森田の姿に、ファンからは「なんてかわいいピースなの」「剛さんかわゆ」「目の上にぴとっと張り付くピース…。可愛い」「剛くんがこんなピース（した写真残すの）珍しくない!?!?」「森田剛が笑顔でこのポーズで写真撮るなんて、デビューから今までドル誌でも見た事ない」「ヴォイツェックのあの空気感との落差がすごい（笑）」「可愛すぎんか」など、反響が寄せられている。

なお、舞台『ヴォイツェック』は、本日10月31日から11月2日まで愛知県・穂の国とよはし芸術劇場PLAT 主ホールにて上演、11月7日から16日まで、東京芸術劇場 プレイハウスにてリターン公演を行う。

■写真：お好み焼きを焼く森田剛

■写真：フードをかぶり『ヴォイツェック』の楽屋前で写真を撮る森田剛

■写真：パルコ・プロデュース2025『ヴォイツェック』ポスタービジュアル