未来のモビリティと共に、過去のモビリティも。

おや？ここはなんだろう？とジャパンモビリティショーの会場で、思わず足を止めたのが、「TIME SLIP GARAGE Before 1970s」ブース。

駄菓子屋のカンバンにつられて入ってみたのですが、どうやら1970年代にフィーチャーして、モビリティやメーカーの「技術への挑戦」の歴史、そして車両を社会的な背景と共に展示しているコーナーみたいですね。

駄菓子は買えませんでしたが、これがまためちゃくちゃワクワクするブースなんですよ！

「達成不可能だ」の声を覆した世界初のエンジン

1970年に米国で制定された排ガス規制法の見直し、いわゆる「マスキー法」。

「5年以内に一酸化炭素・炭化水素・窒素酸化物を従来比10分の1にすること」という、「なに無茶いってんの…」レベルな強力な基準値見直しを求めたこの改定は、GM、フォード、クライスラーといった米国のビッグスリーたちも「達成は不可能だ」と苦しめられていたそうな。

そんな中、マスキー法攻略を目指して、なにより自動車社会が抱える公害問題に向き合うために、日夜研究開発を進めていたメーカーが日本にありました。

研究とトライアンドエラーを繰り返し、わずか2年で世界で初めてマスキー法をクリアするエンジン「CVCC」を完成させたのです。

海を渡り、世界初の合格を掴み取ったそのメーカーこそ本田技研工業。そしてCVCCを搭載し、世界初のマスキー法に適合したクルマ「シビック」です。

レジェンドカーたちと出会えます

…と、最初からちょっとエモい感じで発車しましたが、この展示スペース自体はモビリティショー全体から見るとあまり大きくはなく、箸休め的なブースですね。

でも、今までのクルマ史に残る名車たちがいくつか展示されているので、刺さる人には本当にブッ刺さるので要注意。

古いところだと、シビック以外にも日産「プリンス スカイライン 2000GT」がいたり…。

おまっ… デロリアン！ デロリアンじゃないか！ そうか、時速88マイルでここまでタイムスリップしてきてくれたのか。

こちらは1990年代のスキーブームで大人気だったスバル「レガシー ツーリングワゴン」。地元が群馬だからという理由もあって、僕はめちゃくちゃこのクルマを見て育ちました。

こちらはトヨタ「カローラ レビン（AE86）」。1983年ごろに発売された車両ですけど、90年代末から2000年代に『頭文字D』によって人気が再燃。今でも稀に街で見かけるのは、地元が群馬だからでしょうか？

こちらも『頭文字D』での人気車、ロータリー×ツインターボの鬼のような加速とサウンド、流線型フォルムが本当に美しい、マツダ「RX-7（FD3S）」。2002年に生産終了していますけど、ロータリーエンジンに魅せられたオーナーも多く、今でも結構見かけますねー（きっと群馬だから）。

こうして、モビリティの歴史、背景、そして車両と、懐かしさと再発見を得られるエモエモブースとなっています。

当時憧れていたクルマを眺めるだけでも楽しいと思いますし、オーナーだった方は、かつての愛車と久しぶりに会話してみませんか？

ジャパンモビリティショー 2025は、11月9日まで東京ビッグサイトで開催されています。

